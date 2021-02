Presentaron una denuncia para que se investigue si en Santa Fe hubo "vacunatorios VIP"

“Decidimos concurrir a la Justicia Federal para que sea la que determine si existen o no vacunatorios VIP. Es fácil hacerlo. Se tienen que constituir en el Ministerio de Salud de la provincia, pedir las listas, toda la documentación, cuántas vacunas se repartieron a cada ciudad de la provincia y de ahí se puede determinar si existieron los vacunatorios VIP”, expresó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Zimerman sostuvo que durante el último fin de semana “se dieron unos acontecimientos que movilizaron a toda la ciudad de Rafaela y a toda la provincia. Fue a través de la denuncia que hizo el periodista de Santa Fe Coni Cherep, quien manifestó que en Santa Fe había vacunatorios VIP con epicentro en Rafaela, por la vinculación del gobernador Omar Perotti con el grupo Tita, dueño del principal sanatorio de la ciudad”.

Zimerman aseguró que a partir de la difusión de esa versión comenzaron a surgir “denuncias anónimas de gente que no se anima a hablar, que conocen a enfermeros, camilleros, médicos. . Soy integrante del Movimiento Nacional de Militancia Radical, que en Santa Fe tiene como referente a Luis Changui Cáceres. Decidimos concurrir a la Justicia Federal para que se determine si existen o no vacunatorios Vip. Eso es fácil hacerlo. Se tienen que constituir en el ministerio de Salud, pedir las listas, toda la documentación, cuántas vacunas se repartieron a cada ciudad de la provincia y de ahí se puede determinar si existieron los vacunatorios VIP”.

Enérgica desmentida de Perotti

El gobernador Omar Perotti desmintió “en forma categórica” haber recibido, tanto él como su familia, una dosis de la vacuna Sputnik V y anunció que iniciaría acciones legales contra el portal de noticias que difundió esa versión. Al ser consultado sobre esta cuestión, Zimerman remarcó: “Tengo respeto por el gobernador. Pero el sábado dijo que se iba a someter a unos análisis para que se determine si recibió la vacuna. Estamos a miércoles y esos análisis no existen, cuando son algo fácil de hacer. No es que no le creo al gobernador. Entendemos que Perotti se tiene que vacunar, pero lo tiene que hacer público".

"Todo lo que concierne a la salud del gobernador es una cuestión de orden público. Es el gobernador de todos los santafesinos. En ese aspecto estoy convencido que el gobernador tiene que dar muestras fehacientes de que echar luz a esto. El gobernador está demorando en hacerse los estudios que dijo estar dispuesto a hacerse. Pero tenemos muchos nombres y en Rafaela se habla de vacunatorios VIP. La Justicie tiene que actuar al respecto, tendría que haber actuado de oficio, ni siquiera tendría que haber esperado nuestra denuncia”.