Javkin anticipó que el balneario contará con los dos ingresos, norte y sur, habilitados y que incluso podría abrirse un tercero si fuera necesario. Además agregó que el uso de barbijo será obligatorio “en todos los espacios públicos” del predio. “El objetivo es poder aprovechar el aire libre con el respeto de los protocolos. Vamos a utilizar el 40 por ciento del factor ocupacional habitual del balneario. Calculamos tener alrededor de la mitad de gente de la que La Florida puede”.

“Todo lo que sea distanciamiento y uso de barbijo, no va a cambiar. No quiero que haya mensajes confusos. Podemos hacer más cosas, pero no como antes, sin protocolos. El virus sigue circulando y nos alivia ver cómo la tendencia baja, pero hay que seguir con los cuidados y recordar el enorme esfuerzo que se está haciendo”, agregó.

Javkin dijo que “se está discutiendo la cuestión de los espacios al aire libre” en ese marco se suma la reapertura de La Florida como una salida para evitar aglomeración de personas. “Hay que evitar lo que pasó hace diez días. Estamos trabajando en la recuperación del muelle del Enapro en el Banquito San Andrés, en las piletas del Parque Alem que es otra oferta pública que se puede hacer y en ver cómo se suman los clubes”, agregó.

En ese sentido destacó: “Si la curva de contagios sigue con este comportamiento positivo, a mediados de diciembre será un mejor momento que permitirá agregar actividades. Vamos a usar el espacio al aire libre todo lo que nos permita, con protocolo, sin amontonamientos y con barbijo. En un verano con tanta gente en la ciudad, queremos tener todos los lugares disponibles”.