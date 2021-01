Escándalo en Santiago del Estero: una nena de 10 años fue detenida por no usar barbijo

De esta forma, la nena fue llevada a la comisaría, en calidad de aprehendida, donde permaneció alrededor de 50 minutos, hasta que su mamá fue a retirarla. Antes de su liberación, la pequeña fue obligada a firmar un acta, según informó el medio Visión santiagueña.

“Diez años tiene mi niña, traumada de por vida, firmando su libertad. Ni los oficiales que se encontraban ahí podían creer lo que hacía el jefe, nadie sabía cómo proceder, nos quería hacer firmar mentiras que él mismo inventaba y con amenazas quiso detener a mi esposo”, escribió Evangelina Luque, mamá de la nena, en un posteo en las redes sociales.

“A mi nena la detienen con insultos y gritos por parte del Jefe de la policía, de la Seccional 36. La llaman con agresiones verbales, la detienen la ingresan a una comisaría alrededor de las 12.10. Ella estaba con un mayor que tenía barbijo, es una prima de ella. Estaba sentada en el banco, no había gente a esa hora. Mi nena no tiene el barbijo por problemas de salud, no se lo puso porque se olvidó y no la obligamos porque tiene problemas nasales”, señaló la mujer.

https://twitter.com/VisionSantiago/status/1347544793501626369 Detienen a niña de 10 años por no llevar barbijo



La menor fue interceptada en la vía pública por el jefe de la seccional de Brea Pozo y conducida a la comisaría. Antes de ser liberada, la obligaron a firmar un acta.https://t.co/Nk04tw7xRq pic.twitter.com/8XNKmtbEBc — Visión Santiagueña (@VisionSantiago) January 8, 2021

Cuando la madre llegó a la comisaría, las autoridades le informaron que la nena "estaba detenida porque no tenía el barbijo puesto". “Cuando llega mi esposo pedimos hablar con el jefe de la policía. Cuando le preguntamos porqué la detuvieron, dijo que la quería asustar para que tome conciencia de lo que hace. Cuando mi marido le pregunta por qué ley u ordenanza la detienen, él lo amenazó con detenerlo”, expresó.

La mujer indicó que realizó una denuncia a la Justicia: “Está hecha, esperamos que nos atienda la jueza y un psicólogo a mi hija. A la noche ella no durmió y me pregunta si va a poder salir en bicicleta”, indicó visiblemente molesta.