El pedido de Ginóbili para todos los argentinos por el coronavirus

El exbasquetbolista Emanuel Ginóbili se comprometió en la lucha para frenar el coronavirus y publicó un mensaje en sus redes sociales hablándole a sus seguidores para que respeten el aislamiento social y las recomendaciones de los especialistas para evitar el contagio del virus.

Manu fue contundente con su pedido: "Por favor, sé solidario porque este es el momento, hay que cortar con la deseminación de este virus".

"Primero lávense las manos, no se toquen la cara, pero principalmente quédense en su casa porque este virus se contagia muy fácilmente. Vos podés no tener síntomas y pensás que no tenes nada, pero podés contagiar a tu papá y a tu abuelo, y ellos la pueden pasar mal. Y si hay mucha gente haciendo lo mismo puede colapsar el sistema de salud porque se contagiaría mucha gente en muy poco tiempo", señaló Ginóbili.

"No son vacaciones. No se cortaron las escuelas y universidades para que se vayan a la playa o al parque y juntarse como si nada. Hay que darse en casa. Por favor", pidió el exjugador de San Antonio Spurs.