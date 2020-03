Sebastián Pillion lleva 20 años trabajando como tripulación de a bordo de Aerolíneas Argentinas y desde hace más de una década lo hace en vuelos internacionales. A las 4.10 de la madrugada del martes estaba en avión que aterrizó en Ezeiza con más de 300 pasajeros provenientes de Madrid, todos ellos Argentinos repatriados en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Cuando las cosas se hacen en equipo y se les pone corazón, las cosas tienen que salir bien", dijo convencido el hombre de Casilda, que al igual que otros tripulantes de la aerolínea de bandera se ofrecieron voluntariamente para llevar adelante ese vuelo, y otros tantos, que para los los argentinos varados en el mundo significaron la única forma de volver al país. Sebastián no ocultó la emoción que le provocó el aplauso de los pasajeros, y aseguró a La Capital ofrecerse para este trabajo "fue la forma que encontré de devolver a la empresa y al país lo que me han dado".

A Sebastián se le nota en la voz que no cambiaría su trabajo por ningún otro, y afirma sin dudar que “como en todos los ámbitos es un trabajo, pero ahí también hay un deber, y yo lo sentí así”. De ese modo, explicó por qué decidió en los últimos días sumarse a la convocatoria de Aerolíneas Argentinas para realizar los vuelos que ya están trayendo al país a los pasajeros varados en diferentes puntos del mundo.

“No hubo presiones y cada uno conoce su situación y su contexto. Yo vivo solo, tengo mis padres grandes en Casilda, donde siempre voy, y me daba cuenta que podía hacerlo sin problemas”, explicó.

Así fue que el sábado pasado, Sebastián y la tripulación llegaron a una Madrid que describió como “desierta y militarizada”, y aseguró que “incluso el hotel, en un lugar céntrico de la ciudad, estaba vacío y desolado, y apenas si había algunas tripulaciones alojadas”.

Angustia y aplausos

Si algo tenía claro tanto Sebastián como el resto de la tripulación era que estaban frente a una situación extraordinaria. “Llegamos al aeropuerto (de Bajaras) y había gente con diferentes emociones y estados de ánimo contó. Había gente muy emocionada, gente muy deprimida, otros angustiados y también los que no volarían ese día y pedían por favor que no los dejáramos allí, y preguntaban si el avión iba a volver”.

Sin embargo la situación más emotiva se dio en el pre embarque, cuando el alta voz los convocó a embarcar y los más de 300 pasajeros aplaudieron a la tripulación de pie. “Se me cayeron las lágrimas, no lo pudimos evitar, cientos de personas aplaudiendo y agradeciendo”, relató el hombre, que no era la primera vez que volar lo conmovía.

“Ya me había pasado antes, cuando llevamos a familiares de soldados caídos en Malvinas (al cementerio de Darwin). Fue una experiencia muy fuerte al igual que esta”, recordó.

Sebastián reconoce que son “situaciones límites y extraordinarias”, donde las personas “están angustiadas, hay que llevarles tranquilidad y pensar que, como contaba una pareja de La Pampa que venía en el vuelo, para muchos de ellos eran vacaciones con los ahorros de toda su vida que iban a durar 45 días y que apenas duraron 9, y que estaban resignados pero también con mucho temor”.

Hubo más aplausos con el aterrizaje, pero también declaraciones juradas, explicaciones de la situación sanitaria y controles a los pasajeros. “Se cumplimentaron todos los protocolos y se les explicaron las medidas de seguridad”, contó a las pocas horas de llegar desde su departamento de Núñez, que no abandonará por los próximos días. “Ahora estoy acá cuidándome y cuidando a los demás, porque esto es así, se trata de cuidarse uno para cuidar los demás también”, afirmó.