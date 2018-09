Zampedri y Ruben, tanques que continúan sin poder amalgamarse

No es que cada cual atiende a su juego. Pero algo similar sucede con Fernando Zampedri y Marco Ruben. En las cinco presentaciones que lleva realizadas Central, entre Superliga y Copa Argentina, los puntas ratificaron que continúan entablando un diálogo en otro idioma pese a que defienden los colores de la misma bandera en el campo de acción. Los buenos resultados, pese al reciente traspié ante Racing, desvían el foco de atención en el común denominador. Sin embargo, al hacer un repaso en la ruta transitada, sobresale que en el grueso de las ocasiones de peligro se los pudo ver a cada uno por su lado. También es cierto que ambos luchan sin tregua contra las piernas rivales para que no copen el campo auriazul. El Toro, vale aclarar, así y todo lleva dos goles en cuatro fechas. Una buena faena. Mientras Ruben sigue con la pólvora mojada. No obstante, la resultante marca que los dos siguen sin poder amalgamarse, pese al esfuerzo de Bauza para que se ensamblen en la estructura táctica porque pueden actuar juntos.