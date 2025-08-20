La Capital | Ovación | Mauro Icardi

Video: Mauro Icardi le tiró una pelota con un cabezazo a un hincha de Galatasaray

En las redes sociales se hizo viral un clip protagonizado por el delantero, en el que aparece junto a la China Suárez y sus hijas, en medio de varios fanáticos

20 de agosto 2025 · 08:02hs
Mauro Icardi volvió a jugar en Galatasaray después de largos meses y marcó un gol en su regreso.

Mauro Icardi volvió a jugar en Galatasaray después de largos meses y marcó un gol en su regreso.

Mauro Icardi no deja de generar polémicas dentro y fuera de las canchas. Ahora, la controversia fue en Turquía por la viralización de un video, en el que aparece junto a sus hijas y su pareja la China Suárez, y le tira a un cabezazo a un hincha de Galatasaray. Los custodios del delantero rápidamente lo sacaron del lugar para alejarse de la zona de conficto.

El rosarino viene de regresar al fútbol tras su lesión de rodilla y tras largos meses de copar titulares en los medios por su pelea con su expareja Wanda Nara. Lo hizo con un gol para el triunfo 3-0 ante Fatih Karagümrük por la Süper Lig, conquista que celebró con una dedicatoria para la China.

Sin embargo, y en un contexto que todavía se desconoce, el delantero ahora es blanco de críticas por un video en el que se lo ve en medio de varios fanáticos, a pleno saludo, hasta que le lanza un cabezazo a uno de ellos para desatar algunos gritos de reprobación.

Las imágenes no reflejan con exactitud cuándo fue que se produjo el incidente, aunque el hecho ante la China Suárez y sus hijas no pasó desapercibido y es tema tratado en los medios turcos.

Mauro Icardi, en la lista de deudores alimentarios

Mientras Mauro Icardi se encuentra en Turquía con la China Suárez, en las últimas horas recibió un duro revés judicial tras las diferentes denuncias que hizo Wanda Nara, donde lo acusa de no pagar la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

La Justicia ingresó al futbolista en la lista de deudores alimentarios y tendría duras consecuencias. “Mauro Icardi declarado deudor alimentario”, escribió en la red social X, ex Twitter, Laura Ubfal. También la periodista explicó las medidas que recaerían sobre el delantero de Galatasaray tras la determinación judicial.

“Si entra no puede volver a salir del país, U$S 3.500 de multa diaria, embargada la casa de los sueños”, dijo en referencia a la lujosa propiedad ubicada en Nordelta.

