Victoria Bustos, una Leona en guardia

"El pesaje estuvo diez puntos. Las dos pesamos lo mismo: 60, 963 gramos". Las palabras a Ovación llegaron ayer desde Nueva York y son de la rosarina Victoria "Leona" Bustos, la boxeadora que pelea hoy, a las 22, contra la irlandesa Katie Taylor para defender por sexta vez el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Y no será un combate cualquiera: buscará la unificación de ambas coronas en su categoría, la de la FIB y la de la Asociación Mundial de Boxeo(AMB) de su contrincante. La gran cita será en el estadio Barclays Center de Brooklyn y se verá por TyC Sports y TyC Sports Play, desde Nueva York.

"Estos días me moví tranquila para no quedarme parada, hice un poco de sombra y foco. Me siento muy bien", dijo la Leona, la mujer de 29 años que se despidió la semana pasada de Rosario con 61 kilos.

"No hay problemas, con un día de ayuno llego al pesaje", había dicho durante una práctica que presenció este diario, una tarde de impiadoso calor en la que la boxeadora aseguró que bajaba 2 kilos en pocas horas de entrenamiento.

"Es líquido, se recupera rápido", dijo quien funciona como una esponja que se humedece y seca a puro salto, golpe y amague de cintura.

"Estamos superbien con mi equipo, contentos y esperando a mañana (por hoy) para, si Dios quiere, retener el título y ganar el otro", agregó sin dejar de referirse, como lo hace siempre, a la gente que la acompaña en lo que considera casi una "epopeya" por viajar por primera vez en avión y pelear en el exterior. El equipo lo conforman el técnico Rodolfo "Roli" Cañete Mikoliunas; el segundo técnico Hugo Bustos, hermano de Victoria, y el preparador físico Edgardo "Ruso"Arriaga, además del promotor Osvaldo Rivero.

La Leona tiene un récord de 18 peleas ganadas y cuatro perdidas y esta vez realizará una nueva defensa del cinturón que obtuvo por primera vez en 2013. El último antecedente de Victoria fue el triunfo por decisión unánime en la defensa del título ante María Soledad Capriolo, en agosto del 2017.

Taylor, su rival, tiene 31 años y se encuentra invicta, ya que ganó todos sus combates, ocho de ocho (cuatro por KO). Con la rosarina hará la segunda defensa de su título. Tuvo que vencer en octubre a la oriunda de Pergamino Anahí Sánchez para convertirse en campeona y, dos meses después, superó a Jessica McCaskill en la primera defensa.

Antes del pesaje de ayer a las 15, ambas boxeadoras se prestaron a una producción de fotos con sus respectivos cintos, en una terraza neoyorquina.

Victoria entrena en Rosario en el Club Social y Deportivo Mar del Plata. Allí, en el gimnasio, habló hace poco más de una semana con este diario. Confesó que más que fe se tenía confianza por el duro trabajo que venía haciendo desde hace tiempo.

"Hace cinco años que la peleo sin parar: no tengo Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, nada", dijo antes de anticipar que les iba a dedicar esta pelea a todos los latinos de Nueva York y desear conocer la estatua de la Libertad de noche y poder recorrer la Gran Manzana.

Pero además, en esa nota no sólo dio cuenta de su vida deportiva y el sacrificio que hace para estar dónde está. Dijo que esta pelea es por demás de significativa, porque fue el objetivo que la hizo seguir después de que falleció su padre hace apenas un mes.

"El y mi mamá fueron y son fundamentales en mi carrera y en mi vida", dijo Victoria, quien la sigue peleando.

Jacobs v. Sulecki

Los fanáticos del boxeo no sólo podrán ver la pelea femenina sino toda la velada, que incluye con mayor promoción un duelo colosal entre dos medianos. El estadounidense Daniel Jacobs (33 ganadas, 29 KO; dos perdidas,1 KO) subirá al ring para enfrentar al polaco Maciej Sulecki (quien triunfó en todas sus presentaciones, 26 ganadas,10 KO).