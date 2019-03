Apoyado en el poderío de sus delanteros y favorecido por el efecto de la altura, Lions capitalizó las ocasiones que dispuso y volvió a la victoria al imponerse a Jaguares 47-39. A pesar de la caída, los argentinos mostraron poder de reacción y transformaron al maul en una herramienta de quiebre que puede servir a futuro.

Si bien ambos elencos apostaron la rotación, quienes parecieron no sentirlo fueron los locales. Mostraron amplia superioridad en los scrum de los primeros minutos y sometieron a los argentinos a reubicarse defensivamente. Primero con brío, intentando bancar la parada, pero luego de varias fases los Lions encontraron el hueco y Rhyno Herbst apoyó el primer try del partido a los 14' de juego.

Minutos más tarde Jaguares recibió otro golpe, este más emocional y de esos que calan hondo en el equipo. Emiliano Boffelli fue a buscar una pelota arriba después de la salida, impactó con Sylvian Mahuza y, minutos más tarde debió abandonar el campo de juego lesionado.

El partido no auguraba un buen futuro para Jaguares. Elton Jantjies entró sin oposición al ingoal, Kwagga Smith lo hizo con algo más de esfuerzo pero pudo marcar y no parecía que la tendencia cambiara. Como un oasis en un desierto, Joaquín Díaz Bonilla metió un pase de campo a campo a Ramiro Moyano para que llegue al ingoal. Try, TMO mediante.

Todavía estaban festejando cuando Jaguares sufrió un nuevo revés de Simelane y, si se quiere, como un factor mitigante, llegaría la conquista de Julián Montoya.

El maul, una respuesta

El segundo tiempo bajó de manera exponencial la labor de Jaguares después de los tres golpes de try consecutivos de Lions vía Marnus Schoeman y un doblete de Courtnall Skosan.

Sin embargo Jaguares encontró en el maul una respuesta. Desde allí llegaron dos tries en la primera etapa y dos en la segunda para Jaguares, estos últimos anotados por Montoya y Baldunciel.

Cuando todo parecía terminado, Matías Moroni tras una gran avivada marcó un excelente try pero, al estilo seven, Juan Cruz Mallía intentó patear la conversión de drop y falló. ¿Por qué fue importante? Porque Jaguares, con la chicharra encima y sin nada por jugar debido a que ya les habían birlado el bonus a los Lions, siguió atacando y Joaquín Tuculet llegó al ingoal.





Boffelli no tuvo el debut soñado

Emiliano Boffelli debutó en el Súper Rugby 2019 ante Lions pero no pudo completar el partido: sufrió un golpe en su cresta ilíaca y fue reemplazado por Moyano. El parte médico del equipo indicó que se trató de un "traumatismo en cresta ilíaca y cadera izquierda. No presentan riesgos por el momento". A los 16' del primer tiempo, el rosarino fue a buscar una pelota aérea y chocó con Mahuza. El back se había desgarrado el bíceps femoral en la pretemporada y no había jugado en las primeras fechas del torneo.





Un cierre perfecto

Ratificando en su última actuación el gran nivel colectivo exhibido a lo largo de la Americas Rugby Championship, Argentina XV cerró su participación en la competencia con una enorme goleada sobre Chile por 85-10 que le permitió cerrar el torneo invicto. Fue una gran producción del equipo que recuperó el cetro continental y ahora va por nuevos desafíos.

Fueron trece los tries apoyados por los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe para terminar el certamen con su mejor producción histórica en el torneo. En la goleada, el rosarino Martín Elías, aportó nueve conversiones.

Fue el cierre ideal para los capitaneados por Lautaro Bavaro, que no solo se coronaron campeones, sino que además redondearon el mejor rendimiento histórico del equipo en el torneo.





Siguen ajustando

Los Pumitas disputaron ayer su tercer amistoso de preparación para el Mundial M20 que se disputará en Rosario y Santa Fe. El seleccionado nacional se enfrentó a Pucará en Burzaco y el local lo venció por un ajustado 34-33, en un encuentro en el que los dos se dedicaron a jugar y a ajustar tuercas de cara a sus objetivos.

El equipo conducido por José Pellicena alistó a Ignacio Mendy; Lucio Cinti, Tomás Acosta, Santiago Chocobares y Rodrigo Isgro; Joaquín Demendia y Joaquín Pellandini; Bautista Pedemonte, Manuel Bertein e Ignacio Vidal; Lucas Bur y Ramiro Tallone; Román Gonzlález, Pablo Dimincheff y Francisco Minervino. Luego ingresaron Mateo Carreras, Gerónimo Pisantelli, Gonzalo García, Juan González, Augusto Vaccarino, Hugo García, Mariano Muntaner y Francisco Calandra.





Camino dorado

Los Pumas Sevens van por el camino del oro. En su debut en torneo del Vancouver, el seleccionado nacional tuvo que redoblar esfuerzos para vencer 24-7 a Japón, uno de los de peor presente en el Circuito, y con una ráfaga en el segundo tiempo sacaron la diferencia justa y necesaria para cantar victoria en el debut.

En su segunda presentación no hubo zozobras. Clara y contundente resultó la victoria del seleccionado argentino, que sellaron con anticipación una nueva clasificación al Oro como en la anterior etapa en Las Vegas. Pese a que Escocia pareció no rendirse en ningún momento y contó con un Alex Coombes indescifrable para la defensa argentina (dos tries), el seleccionado nacional no se amedrentó y lo liquidó en una ráfaga en el segundo tiempo.

Al cierre de esta edición se medía con Inglaterra.