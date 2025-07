Tres juveniles de Newell's tienen prioridad en el banco de Cristian Fabbiani

Entre los 32 futbolistas que tiene hoy por hoy el plantel de rojinegro, 16 son jugadores que no nacieron en Bella Vista . Cuatro de ellos comenzaron en la Lepra y ya llevan varios torneos defendiendo los colores rojinegros ( Lucas Hoyos , Mateo Silvetti , Williams Barlasina y Lisandro Montenegro ), mientras que otros 12 comenzaron a tener protagonismo con el actual director técnico.

A veces, el hincha se queja y reniega del trabajo de las divisiones inferiores y se molesta porque en el equipo titular no aparecen nombres propios de la cantera. No obstante, analizando el tiempo y el momento justo para una buena inclusión, el Ogro comenzó a darle minutos al piberío.

Fabbiani abrió el juego en el arco ante la ausencia de Keylor Navas en los partidos de pretemporada por disputar la Copa de Oro y la tardía llegada de Barlasina, que volvió hace diez días a la Lepra. Entonces no dudó en darle oportunidades en los amistosos a Faustino Piotti (atajó ante Once Caldas en México) y Francisco Sciarini .

La defensa es el sector donde menos aparecen los juveniles. Allí, la única opción que tiene en sus filas el DT rojinegro después de la venta de Tomás Jacob a Necaxa es sobre la banda derecha. Se trata de Agustín Melgarejo, el lateral de 19 años que todavía no tuvo oportunidades en la primera división a pesar de que estuvo en el banco de suplentes durante la mayoría de los encuentros.

Otro de los “pollos” del Ogro que subió al plantel profesional y debutó en Copa Argentina ante Kimberley, es el volante por izquierda Facundo Guch. En esa línea y, más allá que ya tenía cierto rodaje, David Sotelo apareció en este ciclo con mayor continuidad, siendo una opción en el centro o en la derecha de la defensa.

Gómez Mattar, la gran promesa

La gran promesa de las inferiores rojinegras tuvo sus primeros minutos en equipo ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Con 16 años, Jerónimo Gómez Mattar no sólo es capitán de la selección argentina sub 17, sino que también fue convocado al torneo sub 20 de L’Alcudia.

Uno más de los habituales convocados en los planteles juveniles albiceleste es Valentino Acuña, que debutó con Sebastián Méndez. El actual cuerpo técnico le intenta dar continuidad y minutos en la mitad de cancha. Distinto es el caso de Pablo Altamirano, un jugador que no ha tenido rodaje este semestre e hizo su debut oficial en 2024. Luca Regiardo, que había perdido un poco de terreno en el torneo anterior, volvió a ganarse la confianza del técnico y es figura corriente en el recambio.

Gigena y Navarro

Thiago Gigena y Alejo Navarro son los dos tanques de ataque que intenta potenciar el Ogro. El mexicano convirtió su primer gol en la gira por Veracruz ante Once Caldas, mientras que el segundo disputó varios partidos en los amistosos de pretemporada. Ambos pueden ganar experiencia detrás de Carlos "Cocoliso" González y Darío "Pipa" Benedetto. Por su parte, Giovani Chiaverano tuvo su oportunidad ante la Lepra mendocina, tratando de aprovechar su chance antes de la llegada de otro extremo o el regreso de Silvetti hasta fin de año.

Las inferiores siguen mostrando que el futuro tiene alternativas importantes en cada una de las promesas que continúan apareciendo en la primera división. Fabbiani deberá actuar como lo hizo hasta el momento, haciendo las veces de bastonero, buscando el equilibrio justo entre no quemar a los chicos que llegan, pero sin frenar el normal ciclo de un club generador de promesas. Ahí también el Ogro tiene un gran desafío.