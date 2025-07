Williams Barlasina tras el debut: "El Ogro me dio un abrazo y me dijo que tengo su confianza"

"Lo de Keylor (Navas) fue en el momento, no lo esperábamos, se levantó con problemas estomacales y me avisaron antes del almuerzo", relató Barlasina.

Willy se sorprendió por la situación de su compañero bajo los tres palos Keylor Navas y de pasar a esperar una oportunidad se encontró con que era el arquero titular. "Lo de Keylor (Navas) fue en el momento, no lo esperábamos, se levantó con problemas estomacales y me avisaron antes del almuerzo" , relató.

Barlasina subrayó su charla con Cristian Fabbiani, tanto en la previa del choque ante la Lepra mendocina como después de haberse consumado la primera victoria en el campeonato: "En la previa el Ogro me dijo «mira flaco que vas desde el arranque», me dio la confianza y me metí, no hubo mucho más. Post partido me dio un abrazo y me dijo que tengo su confianza".