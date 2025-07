Hacer las paces tras el escándalo: Newell's necesita a Keylor y Keylor necesita a Newell's

Siempre el club está por encima de todo y de todos. Esta es la realidad de cualquier institución y, por supuesto, Newell's está dentro de la misma lógica. Ahora bien: mientras Keylor Navas esté en la entidad del Parque, no sea transferido y esté en condiciones físicas de atajar, debería estar bajo los tres palos leprosos, sí o sí.

El costarricense es un arquero de una categoría sobresaliente, uno de los menores del país y el equipo rojinegro no puede darse el lujo de que si lo tiene disponible no utilizarlo. A Newell's no le sobra nada y Keylor es una pieza clave del equipo.