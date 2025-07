"La inteligencia artificial no reemplaza personas, pero personas que la usan sí reemplazan a las que no lo hacen"

En un movimiento que consolida su perfil de empresa pionera en el sector, el CEO de Edilizia , Nicolás Ruggiero, anunció un cambio cultural profundo: la Inteligencia Artificial (IA) ya es parte de su equipo y es transversal a todas las áreas . "Quedarse atrás no es una opción", aseguró.

En un mensaje interno enviado esta semana, Ruggiero definió el momento actual como “un cambio de paradigma” que no es futuro, sino presente. “No es algo que ocurrirá «algún día». Está ocurriendo ahora. Y va a transformar nuestra industria y nuestro trabajo diario más rápido de lo que la mayoría está preparada para aceptar”, sostuvo en su comunicado.

El mensaje no buscó suavizar la urgencia sino enmarcarla con claridad. La compañía viene siguiendo de cerca la evolución de herramientas de IA en grandes corporaciones globales y ya empezó a aplicar soluciones concretas en áreas como diseño, planificación, contenidos, gestión documental y desarrollo interno.

Según explicaron desde Edilizia, esta transformación no implica reemplazo de personas por tecnología sino una nueva forma de pensar el trabajo. O, como lo expresó el CEO, “la Inteligencia Artificial no reemplaza personas, pero personas que usan inteligencia artificial sí reemplazan a las que no lo hacen”.