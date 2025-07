Este viernes arrancó complicado: tres violentos choques en las calles rosarinas

La víctima fue atendida en el lugar y luego derivada a un centro médico para su mejor atención, pero en principio trascendió que su estado no era de gravedad.

El tránsito en el lugar se vio complicado debido a que en la zona convergen tres calles y si bien no hubo necesidad de interrumpir el desplazamiento de vehículos, la presencia de la policía y de la ambulancia atendiendo a la víctima hacían que la circulación se viera reducida.

La tercera colisión, en la zona sur

El tercer incidente vial de esta mañana se registró en avenida San Martín y Garibaldi, en la zona sur de Rosario, donde chocaron una moto y un vehículo utilitario. De acuerdo con los dato reunidos por el móvil de LT8, una moto Honda de 150 C.C. circulaba por San Martín hacia el norte y un Renault Kangoo blanco lo hacía por Garibaldi. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado más pequeño salió despedido por el aire y "voló" varios metros, sufrieron fuertes golpes en todo el cuerpo.

El motociclista dijo a la radio que los médicos del Sies que lo atendieron determinaron que su estado "no requería traslado" a un centro médico, pero aseguró que se sentía muy dolorido por el golpe, especialmente en las piernas. El joven contó que "afortunadamente llevaba el caso puesto" y que en ese momento se dirigía al trabajo. "Ahora estoy esperando resolver la atención con la ART. Yo iba por San Martín en dirección a bulevar Seguí y el conductor de la Kangoo cruzó por Garibaldi, no me vio, yo no pude frenar a tiempo y chocamos", agregó.