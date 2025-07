Compras desde el exterior: Santa Fe, entre las provincias que más reciben ropa y tecnología

Los rubros más solicitados por los usuarios argentinos incluyen bienes de capital (26,49 millones de dólares), productos electrónicos (21,77 millones) y bienes de consumo (24,96 millones). Entre los artículos más comprados se destacan computadoras (por un valor de 7,67 millones de dólares), indumentaria (3,7 millones), juguetes (1,94 millones), calzado, maquinaria y equipos eléctricos.

La tendencia refleja una transformación en los hábitos de consumo, marcada por un contexto económico con altos precios en el mercado interno y empresarios nacionales que buscan resistir a la caída del consumo.

Indumentaria: la principal perjudicada

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con datos actualizados a junio de 2025, hubo rubros en Argentina que registraron caídas interanuales como calzado y marroquinería, con un descenso del 5,2%, seguido por textil e indumentaria, con una baja del 4,7%. Además, las ventas minoristas tuvieron una baja interanual del 0,5% a precios constantes, y en la comparación con el mes anterior también se verificó un descenso del 6,7%.

Otro dato más respalda la delicada situación en la que se encuentran los fabricantes nacionales. En los primeros cinco meses de 2025, Argentina importó ropa por casi 253 millones de dólares y más de 73 millones de kilos, según datos recientes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). En comparación con el mismo período de 2024, esto representa un aumento interanual del 7 % en términos de valor y del 186 % en volumen, alcanzando un récord histórico para el sector textil. Prendas de abrigo lideraron el ranking de importaciones, representando el 26% del total en dólares y más de 5,7 millones de kilos. Los pantalones se ubicaron en segundo lugar, con una participación del 18% tanto en dólares como en kilos.

¿Cómo se puede hacer compras por el sistema de pequeños envíos?

Como explica ARCA en su sitio web, en primer lugar se debe realizar la compra del producto importado de forma online (por ejemplo, en una tienda virtual de Amazon o Alibaba, entre otras) y una vez realizado se deberá abonar en esa misma plataforma los gastos de envío, impuestos (si aplica) más la franquicia correspondiente.

Desde el 8 de enero, por la Resolución General 5631/25 el organismo eximió a los compradores de tener habilitado el Domicilio Fiscal Electrónico, un sistema de comunicación online con el contribuyente.

Cabe aclarar que si el pago se realiza en pesos, el cobro se realizará considerando la cotización del dólar tarjeta, es decir, contemplando el adelanto del impuesto a las Ganancias. Se trata de un valor un 30% más alto que el valor oficial del dólar.

Una vez recibido el pedido se deberá realizar una notificación en el sitio web de ARCA hasta 30 días después de recibido el pedido. Para ello se deberá ingresar con el número de CUIT y Clave Fiscal e ir a la sección “Envíos Postales Internacionales” que se puede encontrar desde la barra de búsqueda. Si no se realiza este paso, ARCA no permitirá recibir nuevos envíos.

¿Cuáles son los couriers internacionales habilitados para pequeños envíos?

En su página web, el gobierno menciona algunos de los couriers internacionales que realizan este tipo de envíos en la Argentina, entre los que destaca: DHL, FedEx, Ups, IBC, LHS, Ocasa, Tanet, World Courier y Spacecourier.

¿En qué se diferencia el sistema de pequeños envíos del “puerta a puerta”?

El sistema de compras “puerta a puerta” permite adquirir productos en el extranjero y recibirlos en el hogar por Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercana.

Se pueden adquirir libros, comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc., siempre que no pesen más de 20 kilogramos; no pagues por ellos más de U$S 3.000 y sean para uso personal y no comercial.

Para las primeras 12 compras en el año, existe una franquicia de US$ 50. Si el precio no supera ese valor, el comprador está exento de pagar los derechos de importación, mientras que, si lo supera, pagará el 50% por el excedente. Es decir que, si el monto del producto importado es de US$ 100, pagará finalmente US$ 125 dólares.

Cuando se superen los 12 envíos al año, la persona deberá pagar el 50% del valor del envío. La tasa es un importe fijo en todos los casos. En el caso de este sistema, también se están empezando a analizar posibles cambios, según señaló el Ministerio de Economía.