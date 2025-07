Los dólares que ingresaron a la tesorería de Newell's por la venta repentina de Tomás Jacob a México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubNecaxa/status/1945268633065693355&partner=&hide_thread=false ¡Tomás Jacob es del Necaxa!



El defensor argentino llega en transferencia definitiva proveniente de @Newells... ¡Bienvenido, Rayo! pic.twitter.com/IZspljZy3n — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 15, 2025

Tan rápido se aceleró la negociación que hasta el viernes pasado estaba previsto que Jacob formase parte de la formación titular de la Lepra que debutó el domingo en Mendoza contra Independiente Rivadavia. Pero no pudo viajar a la provincia cuyana y así no estuvo en el triunfazo por 2 a 1, con goles de Cocoliso González y Ever Banega.

La negociación de Necaxa por Jacob se aceleró, hasta cerrarse con la compra del futbolista, que debutó en la primera de Newell’s en 2021.

>>Leer más: Un gol insólito de un delantero ex-Newell's aceleró el interés de Pumas de México por Keylor Navas

El comunicado de Newell's