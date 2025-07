Fernández Figueira quedó habilitado en Newell's y Fabbiani podrá utilizar a su primer refuerzo

Si el Ogro decide que salte al ruedo el domingo en el Coloso, lo más probable es que ingrese en lugar de David Sotelo, quien estuvo entre los once principales en Mendoza, y no tuvo una labor destacada.

Esa será una de las cuestiones que el entrenador deberá resolver de cara al choque con el Taladro.

Vale recordar que Martín Fernández Figueira es mediocampista central y ya firmó su vínculo con Newell’s. Arribó proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata, y fue el primero en sumarse al equipo rojinego de cara al segundo semestre del año.

El volante rubricó un contrato por tres temporadas, luego de que el club del Parque adquirió su pase, que era propiedad de Boston River de Uruguay.

Este volante llegó pedido por el Ogro Fabbiani, que ya lo tenía en carpeta desde el año anterior. Vino a competir en un puesto que tras la venta de Tomás Jacob al Necaxa de México quedó muy desprotegido y con muy pocas variantes dentro del plantel leproso.

Vale precisar que, en esa posición, ha perdido mucho terreno el joven de la cantera Luca Regiardo, fue relegado a practicar aparte Juan Ignacio Méndez, y todavía se espera para la puesta a punto ideal de Gaspar Iñíguez. Por eso, se presenta más que necesaria la alternativa de Fernández Figueira.

Este uruguayo, de 24 años, comenzó su carrera en el Liverpool de su país en 2019, donde jugó hasta 2022. Allí pasó a quien era el actual dueño de su ficha, Boston River, en el cual estuvo hasta 2024, cuando cruzó el charco para ponerse la camiseta de Gimnasia y Esgrima, su último club. En el mens sana platense disputó un total de 29 partidos donde no convirtió goles. Con la camiseta del Lobo este primer semestre estuvo presente en 12 encuentros en total (11 por Liga y 1 por Copa). Desde sus comienzos jugó 130 cotejos, anotando en toda su carrera dos goles.

En Newell's, muchas puertas abiertas

Además de la puesta a disposición de Fernández Figueira hay otros temas que ocupan el día a día de este Newell’s que comenzó el Clausura con un triunfazo en Mendoza.

Se espera que antes del choque con Banfield también llegue la habilitación para el zaguero Fabián Noguera, aunque por el momento sería sólo para integrar el banco.

Fabbiani también deberá decidir qué actitud tomará en relación a la polémica situación de Keylor Navas, si llega a estar a disposición luego del malestar estomacal que el costarricense acusó en Mendoza, por el que no estuvo en el banco de suplentes. Habrá que ver si prefiere darle continuidad a Williams Barlasina bajo los tres palos leprosos.

Además, el cuerpo técnico tiene que seguir de cerca la evolución física del Pipa Benedetto, quien arrastra una molestia muscular desde el cuadrangular en México. Según se deslizó en el predio de Bella Vista, sería muy complicado que el centrodelantero llegue bien para Banfield.

Otra cuestión a resolver se sitúa en lateral derecho, ya que Alejo Montero está en condiciones de regresar tras la sanción por la acumulación de cartones amarillos. Habrá que ver si el DT mantiene a Jherson Mosquera en ese puesto, o si le otorga la chance al exAgropecuario.

¿Pumas se baja por Navas?

Si bien Keylor Navas no vería con malos ojos la idea de emigrar, en Newell’s no están convencidos de desprenderse del arquero que tanto le rindió al equipo de Fabbiani. Dentro del análisis se tienen en cuenta las buenas actuaciones que tuvo, la llegada a los hinchas y la seguridad que le entregó a la Lepra bajo los tres palos. Y en el medio de esto, además, se observa no tan lejos el clásico ante Central con Di María y compañía. No es lo mismo en este momento tener a Navas que a cualquier otro.

El propio presidente rojinegro, Ignacio Astore, eligió un medio de Costa Rica para dar su versión de los hechos y con sus palabras ratificó el interés concreto de Pumas, pero que no hubo avances tras una primera oferta que se consideró insuficiente.

“No se llegó a un acuerdo”, respondió de manera tajante sobre la oferta que acercó el club mexicano por Navas y que fue publicado por el diario La Nación de Costa Rica.

En este marco, Pumas habría ofertado cerca de un millón de dólares para quedarse con el arquero leproso, que tiene contrato hasta diciembre del próximo año. Y ante la consulta de si existen charlas programadas para los próximos días indicó que “no”. La idea de Newell’s para desprenderse del arquero es percibir cerca de tres millones de dólares.