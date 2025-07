Newell's cambió algo la imagen pero se despidió con otra caída de México

Newell's mejoró un poco la imagen que dejó en el debut, contra Mazatlán (0-1), pero no le alcanzó para quedarse con el tercer puesto en su despedida de la International Football Cup de Veracruz. Con un equipo que desde el inicio no tuvo algunos futbolistas que seguramente serán titulares dentro de una semana, en el arranque del Clausura, igualó con Once Caldas 1 a 1 y lo perdió por 3 a 1 en la definición por penales.