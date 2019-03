Tiempo de volver a desequilibrar

Apenas 24' estuvo en cancha Joaquín Torres en lo que va del 2019. Ingresó en 4 partidos y siempre después del minuto 80. Héctor Bidoglio no le dio chances pero el domingo tendrá su oportunidad. En el carril derecho el todavía juvenil rojinegro, aunque muchos crean lo contrario tiene apenas 22 años, no logró ganarse el puesto. Demostró condiciones, pero no explotó todavía. Es que tampoco jugó demasiado con el DT anterior, Omar De Felippe, que lo utilizó por última vez durante 20' en el clásico en Sarandí, cuando lesionado y todo marcó el descuento. ¿Cuándo fue el último partido de titular? Con el equipo alternativo que le ganó a Argentinos Juniors el 29 de octubre pasado.

El Niño, como lo apodó Ovación en la pretemporada 2015 en Necochea, fue perdiendo lugar en el último año. Tanto que apenas fue de la partida en el primer partido con Paranaense en Brasil (0-3), el 12 de abril, por la Copa Sudamericana y la presentación en la Copa Argentina pasada frente a Deportivo Rincón (Río Negro) con un gol en el 2-0 leproso, el 18 de mayo.

En la Superliga actual apenas jugó 70' durante 5 cotejos con De Felippe: 27' con Vélez, 5' ante Independiente, 8' con Belgrano, 24' ante Colón y 6' frente a Tigre. Después lo hizo durante los 90' ante el Bicho de La Paternal y recién saltó a la cancha el 3 de febrero pasado en los últimos 4' del partido con Unión, ya con Bidoglio al frente, otros 5' en el clásico, 9' ante los sanjuaninos y los 6' finales ante Gimnasia.

Obviamente, el técnico lo verá bien en las prácticas y por eso lo tuvo casi siempre como alternativa en el banco. Y no sólo dio pistas de que podría tener su chance ahora sino que ayer lo incluyó entre los once principales. Condiciones ya demostró, es rápido, desequilibrante en el uno a uno y joven. Claro, tiene que demostrar que puede ser importante para el equipo. El domingo lo intentará.