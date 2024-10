Tévez apuntó contra la actual dirigencia de Boca: qué dijo

No obstante, cuando le consultaron sobre la actualidad del Xeneize, que viene de quedar afuera de la Copa Sudamericana, transita en mitad de tabla en la Liga Profesional y no logra seguir un rumbo futbolístico claro (justamente por lo cual renunció Diego Martínez), apuntó de lleno contra los mandatarios: "Es difícil opinar desde este lado, más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo".

Las municiones de Carlos Tévez

"Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en la Copa Libertadores o no clasificamos o quedamos afuera. Siempre estuve en contra de eso y hoy estando del otro lado opinado, y más siendo hincha de Boca, no me parece bien", sentenció Tévez, recapitulando sobre su etapa como jugador bajo la conducción de Jorge Amor Ameal como presidente y Riquelme como vice, justamente uno de los motivos que lo llevaron a dejar el club en junio de 2021.

Con el palito ya lanzado, Carlitos, que por ahora se encuentra sin trabajo tras abandonar el cargo de técnico en el Rojo, sostuvo que "uno no ve bien al club" y por eso prefirió contenerse en su descargo: "Es muy fácil pegarle en este momento, no me gustaría, no es bueno estar desde ese lado".

La conflictiva relación con Riquelme

Cuando asumió la nueva dirigencia, con Riquelme a cargo de las decisiones del fútbol, hubo roces por algunas declaraciones públicas y por la renovación del contrato. Tévez fue baluarte en la conquista de la Superliga 2019/20, conseguida muy poco después del desembarco de Jorge Ameal, y Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, sacó chapa: “Cuando llegamos, Tevez era un exjugador de fútbol”.

Carlitos se molestó por estas palabras y replicó: “Eso a uno le molesta. Se tiene que decir puertas adentro porque si tenemos una diferencia en el tema del contrato no lo podemos hacer público. Yo me quiero ir bien de Boca y no me quiero ir peleado con absolutamente nadie, pero no voy a dejar que me falten el respeto”.

La relación entre el Apache y el colombiano quedó completamente rota. Incluso el Patrón le pegó muy fuerte a Tévez en un audio que se filtró luego de que el jugador se mostrara junto a Daniel Angelici, expresidente del Xeneize y opositor a la actual conducción.

Diferencias con el Consejo de Fútbol

A su vez, uno de los aspectos que ha marcado fuertes diferencias entre Tévez y el Consejo de Fútbol fue la de quedar siempre como el señalado en las derrotas de Boca. "Cuando pierde Boca, pierde Tévez. Cuando gana Boca, gana el Consejo", es una frase que se ha repetido una y otra vez al analizar la conducción de la directiva Xeneize en relación con el rol del Apache en el plantel.

De hecho, luego de lo que fue la eliminación de River a manos de Boca en la Copa Liga Profesional, Román habló con prácticamente todos los medios y, a los ojos del futbolista, el mensaje que se instaló fue el de que parecía que el Consejo había ganado el partido y no los jugadores.

El punto culmine de la cuestión se dio en 2021. Ante el dolor por el fallecimiento de su padre y las internas con la dirigencia, el 4 de junio de ese año Tévez llamó a una conferencia de prensa y anunció su salida del club. Si bien tenía contrato hasta diciembre, su alejamiento se precipitó y se hizo efectivo a fin de mes. Meses después, confirmó su retiro del fútbol y el origen de un nuevo camino como DT que ya lo llevó a Rosario Central e Independiente.

La relación entre el jugador y la cúpula dirigencial que integran Riquelme, Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado estaba resquebrajada. Ni siquiera en el peor momento de la vida personal del Apache se pudieron acercar las partes. Puertas adentro la relación era nula y ahora, con sus palabras recientes, Carlitos lo dejó bien en claro.