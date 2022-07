TC Pista en Posadas: no hay otro como Otto, que ganó tres

Si no fuera porque no tuvo la regularidad adecuada, Otto Fritzler seguramente estaría liderando el campeonato del TC Pista, que llegó a las 400 carreras. Pero su paso es tan demoledor que sumó su tercera victoria en el Rosamonte de Posadas y hoy, aunque es segundo en la tabla, igual lideraría la Copa de Plata por un punto sobre Santiago Alvarez, quien comanda la fase regular. El piloto del Moriatis Competicion viene descollando. A su triunfo en la segunda fecha en Neuquén, le agregó la anterior en Concordia y ahora en Misiones, donde no le dio ningún resquicio al poleman Martín Vázquez, quien empezó a perder la pulseada en las series cuando ganó la más lenta, apenas por 1,162s. Esa ínfima diferencia lo privó de la victoria ya que nunca estuvo en condiciones de superarlo en la final. El rosarino Pedro Boero no dio ni una vuelta en todo el domingo, ni en la serie ni en la final.