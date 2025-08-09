Sorpresa en Central: Holan metió mano en cada línea del equipo para enfrentar a los tucumanos

Ariel Holan metió mano en el equipo de Central para enfrentar esta noche, a las 20.45, a Atlético Tucumán, en el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura, donde buscará reencontrarse con la victoria en el norte del país.
Los canallas visitan a Atlético Tucumán desde las 20.45 en el José Fierro. El DT auriazul Holan movió el tablero con el equipo.
Ariel Holan metió mano en el equipo de Central para enfrentar esta noche, a las 20.45, a Atlético Tucumán, en el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura, donde buscará reencontrarse con la victoria en el norte del país.
Respecto al último empate 0 a 0 ante San Martín de San Juan en el Gigante de Arroyito hay cambios en todas las líneas. En la defensa se produce el ingreso del uruguayo Facundo Mallo por Juan Cruz Komar.
Por su parte, en la mitad de la cancha Tomás O'Connor toma la posta de Federico Navarro.
Y en la ofensiva deja su lugar el pibe Giovanni Cantizano para que ingrese el colombiano Jaminton Campaz.
Así los once son: Broun; Enzo Giménez, Mallo, Quintana y Sández; O'Connor, Ibarra y Malcorra; Di María, Veliz y Campaz.
Leer más: Central solidario: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes entregaron juguetes en un hospital de Tucumán
Al final de la boda, en enero de 2022, se produjo el triple homicidio de un hombre, su esposa y su hija de un año que asistieron a la boda