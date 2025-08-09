La hinchada de Central copó la tribuna desde más de dos horas antes del partido

La parcialidad canalla ingresó ni bien abrieron las puertas del estadio de Atlético Tucumán y con mucha pasión aguarda la presentación del equipo, a las 20.45

Los hinchas de Central ocuparon en su totalidad el sitio destinado en la popular.

La hinchada de Central permaneció un buen tiempo afuera del estadio José Fierro de Atlético Tucumán, hasta que se habilitó el ingreso. Con más de dos horas de antelación al inicio del partido contra Atlético Tucumán de este sábado, a las 20.45, ocuparon todos los espacios que se le destinaron, un sector de la popular y otro de la platea.

Entre ambos lugares se destinaron a la parcialidad canalla alrededor de 2 mil 800 entradas , para este partido por la 4ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Semejante viaje, con tantos kilómetros, explica que la hinchada auriazul ingresara al estadio desde tan temprano. Es que querían vivir el mayor tiempo posible la gratificante sensación de acompañar al equipo en condición de visitante. Tal cual sucedió en la anterior salida del conjunto de Ariel Holan, a cancha de Lanús.

>> Leer más: Damián Martínez y un emocionante recuerdo del título que logró con Central en 2023

Tan pronto pudieron entrar, se distribuyeron en las zonas que se le asignaron y colgaron las banderas, que fueron muchas.

Los cánticos de la hinchada de Central

Por los altavoces del estadio se difundió todo el tiempo música. Y cuando alguna canción coincidía con un tema que interpreta la parcialidad canalla, los hinchas comenzaban a cantarla. Entonces, el responsable de musicalizar, cambiaba de inmediato la canción.

El contraste con la hinchada de Atlético Tucumán fue notorio. Es que cuando faltaba una hora para el comienzo del partido, sus tribunas estaban casi vacías. Nada fuera de lo común. Porque los seguidores del Decano acostumbran a llegar cerca del inicio.