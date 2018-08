Sin avances sobre Ruben, lo de Arismendi está en suspenso

Cuando Mauricio Martínez fue transferido a Racing, la dirigencia canalla comenzó a tirar redes en el mar futbolero con el deseo de pescar algún pez gordo. Abrió algunos frentes pero no llegaron a buen puerto, tales los casos de Fabián Rinaudo y Claudio Yacob. Fue entonces que desde la dirección técnica auriazul propusieron el nombre de Diego Arismendi. El Patón Bauza dio el okey ni bien se lo apuntaron como una de las posibilidades más firmes que había entonces. Hubo contacto con el entorno del experimentado volante. El jugador dio el visto bueno para que las conversaciones continúen libremente. Aunque desde Arroyito tiraron el ancla. El motivo de que todo quedó en una impasse es porque el club no terminó de concretar la venta de Marco Ruben a Santos como todos confiaban y habían asegurado públicamente. Lo concreto es que si no entra liquidez por el capitán, quien ahora parece que sí parece que se va a tener que quedar sin chistar hasta cumplir el contrato, se torna complejo ir por el uruguayo. Aunque a la vez la dirigencia sabe que el equipo necesita un volante de las características específicas que solicitó el Patón para completar el plantel, más allá de que en las gateras está esperando el momento de mostrarse Emmanuel Ojeda tras dejar atrás una seria lesión ligamentaria en la rodilla. Y el que pinta para adaptarse a la estructura canalla es Arismendi. El mediocampista internacional ayer fue suplente en el triunfo de Nacional sobre Fénix por 3 a 0 en el emblemático estadio Centenario de Montevideo. Ovación se contactó con el jugador charrúa tras el encuentro. La respuesta del otro lado de la línea fue escueta pero sincera. "Sé que hay un interés pero no mucho más que eso", expresó el apodado Mama. Mientras que otro que también ayer se refirió a este tema fue el entrenador del bolso, Alexander Medina. "No tengo nada confirmado, pero estoy al tanto de los rumores", argumentó el DT sobre la venta de Arismendi. Incluso anoche trascendió que hay un acuerdo táctico entre el jugador y la directiva tricolor, que marca que si aparece una oferta del fútbol extranjero se la analizará sin concesiones. Y como Diego perdió la titularidad, la chance de salir de Montevideo con destino a Rosario es viable debido a que desea tener continuidad. Por lo tanto, sólo será cuestión de que Central analice todas las variables que tiene a mano para ver si hoy mismo acelera y decide contratar a Arismendi de una buena vez, independientemente de lo que suceda con Santos y Ruben.

Santos no avanzó ni un centímetro sobre la gestión que inició el pasado miércoles por Marco Ruben. Eso generó que la dirigencia canalla quedara entre la espada y la pared en el rubro de la contratación de Diego Arismendi, quien ayer le confió a Ovación: "Sé que hay un interés pero no más que eso". Desde Arroyito ratificaron que tienen intenciones de sumar al volante uruguayo. No obstante, también aseguraron sin filtros que si no transfieren al delantero y capitán deberán articular algún otro mecanismo de estrategia para poder nutrir al equipo que dirige Edgardo Bauza para potenciar la zona neurálgica del mediocampo. Por eso, la comisión auriazul se reunirá hoy en la sede de calle Mitre para debatir y consensuar cuáles serán los pasos a seguir, ya que así no pueden continuar transitando sin rumbo definido.