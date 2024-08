Sebastián Méndez se fue del Gigante sin hablar y se disparan las conjeturas

El técnico de Newell's Sebastián Méndez no efectuó declaraciones, como el plantel leproso, y la continuidad aparece en duda. ¿Estará con Racing?

Sebastián Méndez fue uno de los últimos en dejar el césped del Gigante . Lo hizo un momento después que los jugadores porque se quedó protestando a los árbitros. No se supo bien qué, porque el técnico de Newell’s no dio declaraciones después de la dolorosa derrota en el clásico, una más, pero la primera suya. Y por supuesto se dispararon las conjeturas. ¿Estará ante Racing, el próximo viernes a la noche en el Coloso?

Claro que las decisiones tácticas que tomó Méndez para ese partido fueron muy cuestionables y no por nada cambió totalmente para el clásico, con la vuelta de jugadores titulares, eso sí. Pero ni así pudo Newell’s torcer la historia de un partido que, como las dos derrotas anteriores clásicas, no fueron por una supremacía manifiesta del rival sino por una jugada puntual. Es decir, la sensación de que se está muy cerca, pero no alcanza.