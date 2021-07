Scaloni, de Pujato y Newell's a estar cerca de la gloria de la mano del mejor jugador del mundo

El hecho de vivir y jugar durante largos años en España, Inglaterra o Italia hizo que su nombre no fuera demasiado recordado en el país. Por eso cuando fue elegido para reemplazar al Zurdo Sampaoli, quien lo había elegido para integrar el cuerpo técnico, las miradas no fueron del todo fáciles de soportar. Tuvo que lidiar con las críticas sabiendo que la única manera de modificarlas es con resultados.

Scaloni decidió recurrir al estilo de Marcelo Bielsa para manejarse con la prensa y hablar en general en conferencia. No dio demasiadas entrevistas y eso en las grandes empresas o periodistas de "renombre" molesta. Entonces los cuestionamientos suelen ser mucho más duros precisamente. Claro que, también, por más buen trabajo que se ejecute, si el resultado no llega los cuestionamientos podrían ser lapidarios en un país resultadista.

"Soy muy consciente de lo breve que es la vida de un deportista profesional y no aguanto la idea de desperdiciar una ocasión que a lo mejor no vuelva a presentarse nunca más", declaró hace algunos años Rafael Nadal. Scaloni compartió esa frase en sus redes sociales. Hoy es diferente: no es jugador pero sí DT, y como tal está ante una ocasión quizás irrepetible de hacer explotar su corazón y el de miles de argentinos.

El Flaco de Pujato, que también cultiva soja, maíz y trigo, está en la vidriera del fútbol y tiene al as de espada Lionel Messi que lo banca, un detalle para nada menor. El DT metió mano y tomó decisiones importantes como aplicar la ansiada renovación de jugadores, y todo le salió bastante bien. Para que su labor sea valorada en su totalidad necesita dar el golpe, alcanzar la gloria y traer la Copa a la Argentina. Ahí, sin dudas, su nombre elevará su cotización y será respetado como corresponde.

Con solo 43 años el muchacho de Pujato, de bajo perfil y la humildad que cosechó en el pueblo, está ahí nomás de conseguir algo que Argentina no abraza desde hace 28 años. Esa Copa que se escapó de las manos albicelestes en dos finales consecutivas. Scaloni la quiere en su poder y que la tercera sea la vencida. Que así sea, por Scaloni, Messi y una Argentina sufrida en muchos aspectos.