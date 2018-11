Lionel Scaloni está viviendo el gran sueño de cualquier DT argentino, dirigir la selección nacional. Y qué importa si es interino o oficial, que su salida tenga fecha de vencimiento con una fecha determinada por la Copa América 2019. Quién dice, tal vez también en esa competencia sea él quien tomará las decisiones. Suena difícil, porque le falta peso propio por nombre en historia de la albiceleste. Pero está dentro del mundo fútbol, y en Argentina. Todo puede pasar. Por eso debe hacer lo mejor que esté a su alcance para tener chances de continuar. Está en un debut continuo. Como que no cuentan los resultados y rendimientos de los partidos en los que estuvo al frente del equipo tras la salida de Jorge Sampaoli. Es como cuando un futbolista empieza a jugar, que si bien la que queda grabada es la fecha del debut, a veces antes hizo banco, tal vez entró un minuto y ni tocó la pelota o jugó un tiempo. Después se hace un lugar y las condiciones lo van llevando.

Algo de esto le pasó a Lionel. En Newell's. Con la camiseta rojinegra hizo su primer recorrido. En las inferiores, con la categoría 1978 (nació el 16 de mayo). Estaba en 6ª división y ya le habían echado el ojo para llevarlo a primera. Allá a principios de 1995, con 17 años.

No era un gran momento el de la Lepra. Ya había empezado un recambio tras las grandes campañas de Bielsa. Estaba el Profe Castelli y varios pibes asomaban a la gran vidriera. Scaloni se hizo notar. Primero le tocó ir al banco de suplentes, practicaba con los de primera (como sería jugar con Guatemala y Irak, como lo hizo siendo el DT de la selección en los amistosos de compromiso recientes) y esperaba la chance de que le tiraran la camiseta titular, quizás como espera ahora que lo confirmen quitándole el rótulo de interino.

Hace 23 años y medio se codeaba con Fabián Basualdo, Sebastián Cejas, Siviero, Iván Gabrich y el boliviano Baldivieso, entre otros. Iba al banco y no entraba, como ante Ferro en Caballito e Independiente en el parque Independencia. Pero este fue el último partido de Castelli en Newell's.

Y enseguida llegó el debut de Lionel (obvio que no se le puede decir Leo estando en la selección, tampoco Lio). El 30 de abril por el Clausura 1995 de visitante frente a San Lorenzo y en una derrota rojinegra por 3 a 0. Sólo fueron 45 minutos. Los que le dio Raúl Donsanti en su presentación como DT. Evidentemente el nivel de juego de Scaloni y del equipo le jugaron en contra. Y fue reemplazado por Marcos Borges. ¿Quién? Sí, el ignoto delantero brasileño que pasó desapercibido por Newell's, igual que su compatriota Duda y que el africano Matwalli, quienes compartían plantel.

Scaloni fue titular por el sector derecho de la línea de volantes en un equipo que formó con Cejas; Basualdo, Raggio, Pablo Paz y Siviero; Scaloni (46? Borges) (68? Gallucci), Castagno Suárez, Aquino y Recalde; Baldivieso; Gabrich. En el banco: Del Vecchio, Eduardo Morales y Kurt Lutman.

"Donsanti me pidió que me mueva por derecha, que no me deje amedrentar por la experiencia de Ruggeri y que encare cuantas veces pueda", le contó Lionel a La Capital en la previa. Y no le fue bien. Salió y no volvió al equipo, sólo un par más de partidos al banco.

Hasta que le tocó jugar de nuevo, y de nuevo. Así, 12 partidos con la rojinegra de primera división. Después probó suerte en Estudiantes de La Plata. Ya había estado en la selección argentina juvenil (campeón mundial Sub 20 en Malasia). Y en 1998 se fue a España, a Deportivo La Coruña. Tuvo éxito. Ya en 2006 se fue a Inglaterra, al West Ham (y jugó el Mundial de Alemania con la selección mayor, un partido).

Un año, vuelta a tierra española, a Racing de Santander, pasó a Lazio de Italia brevemente y una temporada y media jugó en Mallorca y volvió a Lazio. A fines de 2009 Newell's lo tentó para regresar al país, al rojinegro en el que había debutado. Pero prefirió quedarse allá en Lazio y jugó hasta 2013. Un par de años más en Atalanta y el retiro.

Era tiempo de intentar ser técnico. No pensaba en la selección argentina, pero? el fútbol lo llevó a donde hoy está. Esta noche en Córdoba, algo más cerca de Rosario, de su Pujato natal. Eso sí, cada vez más firme en la selección nacional, aunque sea interino. Porque igual el Sub 20 lo espera para el Sudamericano que quiere dirigir con el futuro del fútbol argentino.





"Estimo que Messi va a volver"

El DT de la selección, Lionel Scaloni, estimó ayer que "Lionel Messi va a volver" al equipo, aunque no arriesgó sobre la chance de que integre el plantel en la próxima Copa América Brasil 2019. "Con Messi no hablé de la Copa. Debatimos sobre fútbol, siempre hablamos de lo inmediato, cosas de su club. Pero estimo que volverá a la selección y también es mi deseo", dijo el DT en conferencia de prensa. Tampoco aseguró que vaya a estar al frente del equipo en el certamen continental: "Yo no me ilusiono con la Copa. No me puedo ilusionar con algo hipotético".