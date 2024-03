Russo mete seis cambios para jugar ante Douglas Haig

Komar.jpg Juan Cruz Komar irá como primer central, en lugar del uruguayo Facundo Mallo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Facundo Mallo es otro de lo que había sido siempre titular, pero no sólo eso, sino que es el único jugador de campo que sumó el ciento por ciento de los minutos en la actual temporada, ya que nunca fue reemplazado. Es por eso que quien se mete entre los once es Juan Cruz Komar, quien formará dupla central junto a Carlos Quintana. El Pelado se mantiene en el equipo, sin necesidad de preservarlo ya que no podrá jugar el próximo martes ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga.