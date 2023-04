Russo, contento: "Fue una producción de Central muy alta, del principio hasta el final"

Miguel Ángel Russo , como Jorge Almirón, no habló en conferencia de prensa porque fueron expulsados, pero el técnico de Central sí lo hizo luego en el playón de estacionamiento. Ahí ponderó la actuación de sus dirigidos ante Boca , felicitó a sus jugadores y dijo que en la situación que derivó en su expulsión él tenía toda la razón. Pero advirtió que no fue lo más importante, sino que el equipo "tuvo una producción muy alta, del principio hasta el final".

"Faltó comunicación entre el cuarto arbitro y el referí. Igual no tapa la producción del equipo. Estoy contento por muchas cosas. Lo importante fue el nivel de juego y del equipo", dijo Russo y no quiso abundar mucho sobre los diez minutos adicionados. "No digo nada de eso. La bronca fue por los cambios, pero tengo razón yo". Y abundó: "Fue rarisimo lo que pasó. Reacciono porque es una decisión fuera de lugar y contexto. Si tenemos los dos jugadores ahí y te hacen entrar uno solo, a este nivel y ante este rival es mucho. Pero no fue lo mas importante, sino nuestra producción. Boca te obliga siempre. Hay que salir de esta rachita que nos empatan dos partidos seguidos sobre la hora".