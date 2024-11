Rugby: el seleccionado de Rosario sumó su segunda victoria

El Ñandú mostró su fuerza con un try inmediato en la salida a través de Santiago Vitola, colocando el marcador en 15 a 7. Para el minuto 14, Rosario ya acumulaba cuatro tries, con una definición precisa en la línea de touch.

Lo que viene

Con esta victoria, Rosario concluye la fase regular con dos triunfos: uno de visitante ante Santa Fe el fin de semana pasado (38 a 17) y este contundente triunfo frente a Entre Ríos. El próximo desafío del Ñandú será el 23 de noviembre, cuando viaje a Mar del Plata para enfrentar a Tucumán en el marco del torneo concentrado y encarar la etapa de definición.

Progresión del marcador

1° tiempo: 5' penal de Joaquín Cassina (UER), 8' try de Felipe Giménez y conversión de Santiago Vitola (URR), 11' try y conversión de Felipe Cerini (UER), 13' try de Santiago Vitola (URR), 15' try de Nicolás Tinelli (URR), 21' try de Marco Scarpello (URR), 32' try de Bernardo Pucciarello y conversión de Felipe Giménez (URR).

2° tiempo: 13' try de Bernardo Pucciarello y conversión de Felipe Giménez (URR), 17' try y conversión de Felipe Giménez (URR), 21' try de Bernardo Pucciarello y conversión de Felipe Giménez, 24' try y conversión de Felipe Giménez, 30' try de Santiago Mackey y conversión de Felipe Giménez (URR).

Cancha: Gimnasia y Esgrima, sede Parque de La Independencia

Resultado final: 64 a 10