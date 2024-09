Ricardo Lunari: "Los clásicos son partidos especiales donde la racha positiva que tenemos no influye"

Hablar con Ricardo Lunari, actual DT de la reserva leprosa, siempre es enriquecedor . Le gusta hablar de fútbol con conceptos claros, es muy didáctico a la hora de expresar su opinión y no apela a la venta de espejitos de colores cuando tiene un micrófono por delante.

El ex futbolista campeón con Newell's a principios de la década del 90 manifestó: “El balance de estos seis primeros partidos es muy positivo, no solamente por el hecho de haberlos ganado sino por la forma en que se hizo. Tenemos un equipo mucho más consolidado y equilibrado que el del primer semestre del año. Los futbolistas nacidos en 2005 y 2006 ya tienen varios partidos en la Copa Proyección y le van agarrando la mano a la divisional, y en estos momentos competimos de igual a igual. En el primer torneo nos costaba un poquito la parte física y emparejar los partidos en ese aspecto. Pero ahora hemos ido superando estos partidos con muchas dificultades, pero con una evolución lógica de los chicos que nos permite esperar con mucho optimismo e ilusión el futuro no tan lejano de estos futbolistas para ir integrándose al plantel profesional de primera cuando el técnico así lo requiera”.