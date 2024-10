Ricardo Lunari confirmó la ausencia de Ever Banega para el sábado ante Lanús

Las lesiones en Newell's siguen siendo el dolor de cabeza diario que afronta el nuevo cuerpo técnico encabezado por Ricardo Lunari . El entrenador, habló en conferencia de prensa y a la baja de Rodrigo Fernández Cedrés por lesión agregó la del capitán Rojinegro Ever Banega "Martino está bien, practicó estos dos últimos días de manera normal pero Banega tuvo una molestia y no creo que llegue. Hay chicos que están esperando su oportunidad. La desgracia de algunos puede ser la suerte de otros. Es difícil reemplazar a Banega,tenemos dos o tres posibilidades" indicó.

Con respecto al sinsabor que dejó el empate ante Riestra, para Lunari es tema pasado "fue duro, fue al revés de lo imaginado, los jugadores me tuvieron que levantar animocamente a mí, más que yo a ellos. No hicimos un partido brillante pero realizamos todo lo posible para traernos los dos puntos, lo tuvimos dos veces y se nos escapó. El sábado, tras el entrenamiento dimos vuelta la página".

El desembarco continuo de los juveniles al plantel de reserva, es otro de los temas candentes en la vida Leprosa por estas horas "fue la politica de Newell's de toda la vida, por momentos se puede y en otros no. Hay que entender que cuando se buscan jugadores afuera, no se busca o no se mira hacia adentro. Sería muy saludable que se mire más para adentro, nosotros lo vamos a hacer porque conocemos lo que hay".

Una de las buenas noticias de las últimas horas para el plantel, fueron las convocatorias de Tomás Pérez y Mateo Silvetti a la selección Sub 20. Lunari definió el presente de los dos "Tomás (Pérez) se adaptó perfectamente a primera, hace ocho meses tanto él como con Silvetti estabamos empezando una pretemporada de reserva. Son dos juveniles que no tienen techo, tienen mucho para subir pero mientras tanto lo están haciendo muy bien. Ojalá que todos los chicos que le toque la oportunidad puedan asentarse como lo hicieron ellos".

El Cadi, no dio certezas de mantener el mismo sistema táctico debido a la cantidad de bajas que aparecieron en las últimas horas. "Estamos viendo algunas variantes, esto no confirma que no repitamos el dibujo, pero tenemos que analizar mucho al rival. En el fútbol mundial, salvo Messi y Ronaldo, nadie es irreemplazable. Uno siempre quisiera tener a todos a disposición. Tenemos que estar siempre preparados para adaptarnos y no quedarnos lamentarnos" enfatizó.

"El doble nueve no es el sistema que más me guste pero creo que es la forma que tenemos hoy de salir adelante" agregó sobre el probable cambio de dibujo. "El dibujo siempre me lo marca la capacidad y los jugadores que tengo, nunca el sistema está por sobre los jugadores".

Lunari, explicó el porqué del bajón futbolístico defensivo "son rachas, nuestros defensores jugaron casi todo el campeonato y cuando uno llega a octubre está con una carga impresionante de partidos. Hay futbolistas que estuvieron presentes en un 80 o 90% de los encuentros, tienen cargas de dos partidos por semana y el físico lo termina pagando. Seguimos confiando en el bloque defensivo, si bien no está rindiendo lo que puede, volverá a ser una defensa sólida. Ojalá que sea a partir del choque del sábado".