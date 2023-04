Rafa Nadal anunció que no estará el Masters 1000 de Madrid: "Tenía la ilusión de jugar"

El tenista español dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó el motivo que lo llevó a tomar la determinación de no competir

Rafa Nadal hizo su anuncio en sus redes sociales, donde explicó que "la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir".

El tenista español Rafael Nada l, ganador de 22 títulos de Grand Slam y considerado el mejor de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, anunció este jueves que no tomará parte del Masters 1000 de Madrid que se jugará desde el lunes próximo en la capital española.

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid", informó Rafa en sus cuentas de Instagram y Twitter.