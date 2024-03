Quesada conduce a Italia a un triunfo histórico contra Escocia en el Seis Naciones

El centro argentino Juan Ignacio Brex anota un try para el histórico partido que Italia le ganó a Escocia en el Olímpico de Roma.

En uno de sus mayores logros históricos en rugby, Italia derrotó a Escocia por 31 a 29 en el torneo de Seis Naciones y consiguió su primer triunfo en la cuarta fecha del torneo. La victoria se vivió como una hazaña en la que dos argentinos tuvieron una visibilidad sobresaliente. el técnico Gonzalo Quesada y el centro Juan Ignacio Brex, autor de un try, impasable en el centro de la cancha con doce tackles) y protagonista de una recuperación en los minutos finales, lo que le valió ser elegido Man of the Match