"Quedé hincha de Central", afirma el ex arquero Lanari

“Sigo siempre a Central porque quedé hincha de Central”, dijo Lanari sobre el final de la entrevista, ya más distendido y deseoso de tirar algunos conceptos sobre el club que lo moviliza. Como todo hincha uno sufre y la verdad es que no la paso bien cuando el equipo pierde o cuando lo veo en un lugar de la tabla que no me gusta. Pero eso no me cambia el pensamiento sobre que Central es un grande de verdad”. Cuenta que celebró como todos la consagración que logró el canalla a fines de 2018, rompiendo con una larga racha sin títulos, con la salvedad de que la alegría fue mayor porque al frente de ese equipo estaba Edgardo Bauza, compañero suyo en el Central campeón en 1987. “Me alegró muchísimo porque al Patón lo aprecio. La alegría de que Central alcanzara un título fue total, pero que haya sido de la mano de gente que fue y sigue siendo amiga potencia aún más esa felicidad”, cerró.