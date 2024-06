Primera C: Córdoba visita a Central Ballester y Argentino recibe a Sportivo Barracas

En 1951 ganó los últimos siete de ese torneo a Liniers (L) 4-0 (Cayetano Volpe, Angel Olivera, José Andrada, de penal y Lucio Mansilla); Estudiantes de Caseros (V) 4-1 (Mansilla (2), uno de penal; Luis García y Ramón Carranza); Sportivo Acassuso (L) 8-1 (Mansilla 3, H. Rodríguez 2, Olivera, Carranza y García; Flandria (V) 2-1 (se desconocen los goleadores), San Telmo (L) 3-0 (García, H. Rodríguez y Mansilla), C. Argentino (V) 3-1 (dos de H. Rodríguez y Julio Devito) y Brown de Adrogué (L) 6-1 (H. Rodríguez (2), Carranza (2), Volpe y Devito). No le alcanzó para ascender ya que el campeón fue Tiro Federal. También derrotó en la 1ª fecha de 1952 a El Porvenir (L) 3-0 (H. Rodríguez, Mansilla y Olivera).

Perdió en la 2ª fecha de la C de 1952 frente a B. Central (V) 1-2 (H. Rodríguez), y desde la 3ª metió otra vez 8 victorias en fila: San Telmo (L) 5-1 (Carranza, Devito, Pedro Acevedo, Carlos Morales y Olivera), Estudiantes (V) 2-1 (dos de Indalecio López), Liniers (L) 2-0 (Carranza y J. Rodríguez), Colegiales (V) 4-2 (tres de H. Rodríguez y uno de J. Rodríguez), Argentino de Rosario (L) 2-0 (Indalecio López y Devito), El Porvenir (V) 3-2 (dos de Indalecio López y H. Rodríguez), Barracas Central (L) 5-0 (dos de Carranza, Indalecio López, Devito y H. Rodríguez) y San Telmo (V) 3-2 (Carranza, H. Rodríguez y Morales, de penal). Ese año ascendió.

La última vez con 8 triunfos en fila fue en la C 1973 cuando también subió al segundo nivel del fútbol argentino con el Trinche Carlovich y César Castagno como DT. Entre las fechas 12 y 19 vencieron a El Porvenir (L) 4-1 (2 de Oscar Fachetti, Oscar May, de penal, y Tomás Carlovich); Argentino (V) 1-0 (Fachetti); Colegiales (L) 6-0 (3 de Luis Sullivan, May, Walter Mainonis y Fachetti); Fénix (V) 3-0 (May, Fachetti y Omar Ampoli); Midland (L) 1-0 (Oscar Cassinerio); J.J.Urquiza (V) 3-0 (Fachetti, Mainonis y Ampoli); Dep. Riestra (L) 5-3 (tres de Fachetti, May y Mainonis) y Argentino de Quilmes (V) 3-0 (2 de Fachetti y Sullivan).

Formaciones

Central Ballester: Damián Ramírez; Hernán de la Rosa, Diego Fassi, Santiago Rincón, Diosnel Zuccarino; Braian Ruiz, Marcelo Pedrozo, Matías Campusano, Nicolás Córdoba; Matías Villalba y Augusto Ghiglione. DT: Roberto Romano.

Central Córdoba:Francisco Duré, Paulo Killer, Ignacio Bogino, Mario Senra; Joel Piccinini, Simón Sierra, Martín Mustachi, Patricio Madero; Agustín Príncipe y Alexandro Fernández. DT: Daniel Teglia.

Hora: 15

Arbitro: Maximiliano López Monti

Cancha: Central Ballester.

SALAITOS36.jpg Argentino busca seguir bien arriba. El equipo de barrio Sarmiento recibe a Sportivo Barracas en el estadio José Martín Olaeta.

Juega el Sala en barrio Sarmiento

Argentino y Sportivo Barracas jugaron 17 partidos y el Salaíto tiene una desventaja de tres cotejos en el historial general, ya que ganó 5 encuentros, empató 4 y perdió 8. Todos los juegos fueron en primera D y será la primera vez en la C.

En el Olaeta jugaron 8 veces con 4 éxitos para Argentino, 3 pardas (todas 0 a 0) y un triunfo de Sportivo Barracas. Los de Barrio Sarmiento ganaron el primer y el último cotejo que se vieron las caras.

El 15 de septiembre de 2013, el equipo de la dupla compuesta por Walter Bello y Silvio Conti ganó 3 a 2. Mientras que la última vez que se enfrentaron fue en 2023, también en el Olaeta y ganó 2 a 0 con festejos de Juan Cruz Vega y Bruno Giagnorio.

Formaciones

Argentino: Gastón Fernández; Dino Andriozzi, Lucas Zapata y Alexis Schmidt; Nelson Ávalos, Alan Maciel, Gonzalo Arduino, Juan Cruz Vega y Thiago Bartalini, Octavio Rubarth y Diego Aguirre. DT: Daniel Fagiani.

Sportivo Barracas: Sebastián Alejandro; Román Elsegood, Uriel Báez, Nahuel Durruty, Italo Portillo; Mauricio Bermejo, Gabriel Lojda Dekimpe, Tomás Bellido, Mauro Romay; Lucas Rancic y Alexander Meza. DT: Franco Toloza

Hora: 15

Arbitro: Néstor Barrios

Estadio: José Martín Olaeta.