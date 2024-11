Primera C: Argentino venció a Yupanqui y quiere cerrar el año de la mejor manera

Argentino transita los últimos partidos de la Primera C sin mayores motivaciones que no sean llevarse los tres puntos que deba jugar. Luego de una gran campaña en el Apertura, el Clausura no lo acompañó en los resultados pero el 2024 va a terminar siendo recordado en la historia del club como un año de consolidación donde se hizo una gira histórica a Estados Unidos, en donde enfrentaron al segundo equipo de Inter Miami. Incluso se vio un gran crecimiento en las inferiores de AFA, donde la 4ª y 5ª división jugarán las finales del torneo ante Berazategui.