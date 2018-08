El futbolista paraguayo Iván Piris que firmó contrato con Newell's esta semana y Mariano Bittolo, otro de los refuerzos, estrenaron esta mañana la sala de prensa que se inauguró en Bella Vista. Ambos, junto a los otros dos guaraníes, Alfio Oviedo y Teodoro Paredes, aguardan ser habilitados para que el técnico Omar De Felippe los pueda tener en cuenta para el domingo cuando el equipo rojinegro juegue desde las 17.10 en Junín, ante Defensores Unidos de Zárate por los 16avos de la Copa Argentina.

El arribo del lateral derecho Piris concentra mayor expectativa por la trayectoria con la que arriba al parque Independencia. Tiene 29 años, se inició en Cerro Porteño, jugó en Roma y Udinese de Italia, en México, en San Pablo de Brasil y en la selección paraguaya.

"Llego muy bien, queriendo hacer bien las cosas para agradar a los compañeros, al cuerpo técnico y a toda la entidad", dijo en el arranque de la conferencia.





Piris admitió que desde lo físico se está poniendo a punto. "Estoy bien, me cuesta un poco porque venía trabajando particular, no con un grupo, y me cuesta un poquito, pero una vez que pasen los dolores de los primeros días, me voy a sentir de la mejor manera", dijo.

El defensor manifestó que tiene gran expectativa por su participación en el primer equipo. "La mayoría de los paraguayos que han venido han triunfado con esta camiseta, así que eso a uno lo motiva más, para no dejar caer lo que la gente de Newell's siente por los paraguayos, eso hay que mantenerlo", expresó.

Piris además destacó que encontró "muy buena calidad humana, nos recibieron de la mejor manera". En tanto admitió que será también una oportunidad para ser tenido en cuenta para la selección paraguaya. "El fútbol argentino es muy competitivo asi que es importante tener la continuidad necesaria y agarrar un buen ritmo para ser tenido en cuenta", agregó.

Piris describió las características de los otros dos paraguayos que arribaron al club por gestión del representante Pedro Aldave. "En 2011 tuve de compañero a Teo Paredes que tiene velocidad, está siempre atento, mientras que de Oviedo puedo decir que es un jugador que marca en diagonales, que hace goles, tiene muchas condiciones", destacó.





Otro de los refuerzos, el lateral izquierdo Mariano Bittolo, habló antes del mediodía y dijo que "la idea es hacer un poco lo que venía haciendo en los anteriores equipos, tener continuidad, jugar partidos, eso es lo que en definitiva busca todo jugador".

Respecto a la adaptación al plantel manifestó que "el grupo es muy bueno, desde el primer día todos los compañeros se acercaron, son serviciales, los jugadores de experiencia tratan de ayudar a los más jóvenes y a los que recién llegamos para lo que sea".

Sobre su posición describió: "Primero tengo que marcar, pero también me gusta ir al ataque. Soy un jugador que me gusta aparecer. No siempre, pero sí por sorpresa varias veces".