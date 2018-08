Las razones de la partida de Mackey

¿Por qué renunció Martín Mackey a su cargo de director general de divisiones inferiores de Newell's? Lo publicado oficialmente por la entidad es que "esta decisión de distanciarse del club, consensuada conjuntamente con los directivos, responde a cuestiones estrictamente personales por parte de Mackey". E instantáneamente el propio protagonista notificó que "por motivos personales he tomado la decisión de no continuar liderando este proyecto".



Un acuerdo normal para informar decorosamente y que no se produzca ningún resquemor o situación que impacte en el medio exterior. Aunque en el medio hay diversos hechos que condujeron a que el ex hombre de rugby dijera "basta" y tomara la determinación de dejar de lado un proyecto que fue precisamente el caballito de batalla de la dirigencia en la campaña política y que allanó en gran parte el camino para ganar las elecciones. ¿Quiénes quedarán al frente del proyecto? Héctor Bidoglio y Fabián Garfagnoli, según le contaron a Ovación, aunque no se descarta que pueda surgir alguna sorpresa.

La determinación de Mackey no fue de un día para otro. No es que ayer dijo "no va más" y presentó la renuncia. Hace tiempo que la venía analizando y hasta dio señales anticipadas tiempo atrás cuando mostró su fastidio por el arribo de algunos futbolistas que tapaban a los que venían trabajando desde hacía tiempo. No sólo estos episodios despertaron la alarma de Mackey, sino también los atrasos salariales a los entrenadores también lo motivaron a transitar por un camino sinuoso y lo condujeron a evaluar su continuidad.

Por supuesto que desde el otro lado de la vereda le indicaron a este diario que "se le dieron todos los gustos, se estaba casi al día con los haberes y hasta se le aumentó el sueldo". Y esgrimieron que "no se bancó la presión". Cuando se resalta que llegan jugadores que no son refuerzos sino incorporaciones y/o apuestas a futuro lo primero que refutan es que "abajo no se encuentran futbolistas".

Los que trabajaron con Mackey cuentan que "el tipo es ordenado y vendió el proyecto, que tiene una metodología única". También aceptan que llegó con una imagen muy alta, a tal punto que fue una de las cabezas más importantes en el armado de lo que fue la agrupación Movimiento Rojinegro Querido. Tuvo una exposición enorme que conllevó también a una presión importante cuando tomó el cargo. Tanto en el rugby como en otros deportes hay tiempo, algo que en el fútbol no existe y para sostener esa idea debía tener resultados inmediatos y no dentro de cuatro o cinco años.

Dentro de todo este contexto se generaron cimbronazos cuando tomó la determinación de prescindir de nombres importantes dentro de la entidad, uno de ellos Carlos Picerni. "Mostró una pantalla grande con mucha exposición. Y luego no tuvo la espalda para afrontar diversos momentos conflictivos. Y antes de que aparezcan más optó por irse", analizó una voz cercana a las inferiores.

Hoy tal vez no afecte demasiado la salida porque el fútbol es resultado en la primera división. Mientras aparezcan momentos de alegría casi nadie se acordará de lo que sucedió en inferiores, caso contrario se recordará a cada momento. Lo concreto es que Mackey se dio cuenta de que no iba a tener fuerzas suficientes para afrontar la pelea interna —donde se fueron una buena cantidad de jugadores de las inferiores a "bajo costo", según consideran algunos que trabajaron en inferiores— y, seguramente, tiene en vista otra misión para imponer (se mencionó que iría al básquet, pero desde el entorno lo desestimaron) o poner en práctica el proyecto de su autoría.

Como para poner un manto de piedad y frenar el tema la dirigencia de Newell's publicó un comunicado de que el "proyecto Mackey" no quedará archivado y se conservará. ¿Será así?