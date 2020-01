Pérez, mucho ruido y pocas certezas

Pablo Pérez sigue sonando y es un sueño rojinegro, pero la realidad indica que hoy "las chances son lejanas", ratificó una fuente calificada consultada por Ovación. Y de esta forma no hizo otra cosa que desmentir por enésima vez que esté cerca de retornar al Parque. Por supuesto que esto no quiere decir que pueda hacerse en un futuro, aunque en este momento no están dadas las condiciones económicas.

Pérez es jugador de Independiente y más allá de las deudas que existan en el medio, lo concreto es que es uno de los futbolistas mejores pagos del fútbol argentino y Newell's no está en condiciones de afrontar una erogación importante de dólares. Además, el pase pertenece a la entidad de Avellaneda, por lo tanto no ingresan en el combo Moreno-Cacciabue en la negociación con Boca.