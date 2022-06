Peque Schwartzman fue víctima de un robo en Inglaterra

“Lamentablemente, este domingo en el Hydro Hotel en Eastbourne me robaron muchas pertenencias, incluyendo el pasaporte. tarjetas de crédito y varias cosas más. Gracias a todos los que se preocuparon y me preguntaron si necesitaba algo”, escribió, quien este miércoles se despidió en la segunda ronda del torneo tras caer ante el británico Jack Draper por 7/5 y 7/6 (3).

Y agregó: “No fue fácil competir esta semana intentando solucionar todo esto previo al partido ya que el hotel no parece querer hacerse cargo”.

El tenista español Pedro Martínez también fue víctima de los ladrones. “A mí me robaron el reloj. Pasé una mala noche, esa es la verdad. Apenas pude dormir. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en eso”, se lamentó.

Martínez contó que el reloj que le robaron se lo compró hace un año, cuando llegó por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros. “Tenía un valor sentimental. No creo que lo encuentren porque no había cámaras en los pasillos”, completó.