Panchito es otro promovido

Héctor Bidoglio sigue promoviendo juveniles. A un plantel plagado de futbolistas salidos de las inferiores se agregó uno nuevo: Francisco Panchito González. El delantero recién tiene 17 años y había subido a primera entresemana, para alegría suya, que expresó en la red social Twitter. Es uno de los 19 futbolistas que concentra desde anoche en Buenos Aires. Entre ellos se encuentra Francisco Fydriszewski, quien reaparece tras cinco partidos ausente, Luis Leal y el juvenil Aníbal Moreno. No fue citado Alfio Oviedo.

Panchito González estaba jugando en la reserva y Bidoglio decidió que en estos últimos días practique con la primera. No se pensaba en ese momento que tan pronto estaría entre los concentrados. Nunca había vivido una situación así. Si bien todavía no se sabe si estará en el banco, porque hay que definir cuál de los 8 que no serán titulares ocuparán un lugar en el banco, es una satisfacción para un futbolista tan joven que haya sido tenido en cuenta.

Fydriszewski es un nombre cantado para sentarse en el banco de los concentrados. El centrodelantero, considerado titular por Bidoglio hasta la lesión, jugó contra Boca y luego la distensión en el bíceps izquierdo lo marginó del equipo. La fecha pasada integró la formación de la reserva y anotó un gol de penal.

Otro centrodelantero del plantel, el paraguayo Alfio Oviedo, no forma parte de la delegación, después de que fuera al banco ante San Martín de San Juan. Desde que ingresó de titular contra Unión (0-0) y anduvo bajo, no integró el plantel en los tres partidos siguientes y recién fue al banco en el último encuentro. Este fin de semana vuelve a no ser llamado.

Entre los futbolistas concentrados que se definirán los siete que irán al banco están: Nelson Ibáñez, Juan Pablo Freytes, Ribair Rodríguez, Aníbal Moreno, Luis Leal, Francisco Fydriszewski, Joaquín Torres y Francisco González.