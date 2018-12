El mundo Central está pendiente de la final de mañana en Mendoza frente a Gimnasia. El deseo es único e irrefutable: lograr el título. Y en días en los que el pulso en Arroyito se acelera todos tienen algo por decir desde la ilusión. "Lo merece el Patón y también la gente", fue una de las tantas frases que tiró Pablo Sánchez del otro lado de la cordillera, donde ultima los detalles para hacerse cargo en los próximos días de Deportes Iquique. Una vez más Vitamina aceptó gustoso el diálogo con Ovación para hablar de la chance que se jugará nuevamente el equipo canalla, con la particularidad de que es uno de los integrantes del último equipo campeón (Conmebol 1995) y que a la vez fue dirigido por Edgardo Bauza. Comparte ese privilegio también con Cristian Daniele, Cristian Colusso, Raúl Gordillo y Estanislao Ayuso.



"Si me apurás te puedo decir que en esa situación estoy yo, el Cuis Daniel, el Chiri Colusso. ¡El Mono Gordillo también! En realidad somos pocos los que fuimos campeones y que encima nos haya dirigido el Patón. Ojalá salga campeón Central. Por la gente, que se lo merece y sería un lindo premio después de haber trastabillado en las finales anteriores. Además sería un gran premio para Bauza, que le tocó ser campeón como jugador en Central y como técnico en un montón de lugares pero que acá no pudo. Sería algo así como coronar su carrera como entrenador", expresó Vitamina del otro lado de la línea, esperanzado por lo que Central vivirá mañana, en la previa de su nuevo proceso como entrenador, en esta ocasión de Deportes Iquique. Y agregó: "Quiero que se dé para no tener que recordar cada 19 de diciembre que el último campeonato fue allá por el 95".



¿Cuáles son los recuerdos de Bauza como técnico?

Mirá, tengo un recuerdo muy fuerte y es que su metodología de trabajo ya era moderna para la época. Yo venía de jugar tres años en Holanda y la forma de trabajar que tenía me parecía similar. Eso es lo que en su momento vi como un adelanto para lo que era el fútbol argentino. En realidad estuve en el final de la etapa del Patón, cuando jugamos la semifinal de la Libertadores. Pero mirá, al Patón lo conozco de dos situaciones distintas porque cuando se retira del fútbol fue técnico de reserva, donde en algún momento me citó. Pero le picó el bichito de seguir jugando e hizo el intento, que fue justo cuando me subieron a entrenar con el plantel del primera. O sea que compartimos entrenamientos como jugadores. No llegamos a compartir una cancha pero sí algunas prácticas.



En un momento te hizo ir a Gimnasia y después te llamó.



Es cierto. Cuando volví a la Argentina le pedí permiso para entrenar en Central y me dijo que no había problemas. En ese momento me salió lo de Gimnasia y le dije que me quería quedar, pero si le iba a ser útil. Me dijo que creía que cuando un jugador venía de Europa le llevaba un tiempo adaptarse nuevamente, que aproveche lo de Gimnasia porque estaba conforme con el plantel que tenía, que si me iba bien y me necesitaba me iba a buscar. Y así fue. A los seis meses me llamó y fue él quien me repatrió.



¿Lo ves al Patón como un especialista en torneos con partidos de ida y vuelta o uno solo a suerte y verdad?



Es un técnico que tiene mucho recorrido pero nada es garantía. De hecho perdió la Sudamericana con la U de Chile cuando dirigía a la Liga de Quito. Es difícil encontrar un técnico con alegrías absolutas, pero si ponemos en la balanza todo creo que fueron más las veces que le fue bien. Creo que estamos hablando de un técnico que en este tipo de competencias le fue bien. Ojalá esta vez no sea la excepción.



¿Se merece Bauza un título con Central?



Seguro, pero creo que se lo merece la gente porque es pasional y porque viene esperando esto desde hace mucho tiempo. Sería bueno que se le dé a través de un entrenador como Bauza porque el hincha se identifica con quien fue campeón dos veces como jugador, con quien más goles le hizo a Newell's entre otras cosas. Sería una conjunción perfecta.

Otras dos figuras como Russo y Coudet no pudieron. ¿Lo del Patón sería cerrar el círculo glorioso del club porque es un producto genuino de Central?

Sí, pero hubiese sido muy lindo que Central hubiera sido campeón tanto con Miguel como con el Chacho. Russo tuvo la fortuna de ascenderlo y Coudet estuvo cerca, sobre todo en aquella final con Boca que todos recuerdan. Es importante para cualquiera, sobre todo para nosotros los entrenadores, de seguir creyendo en estas cosas lindas que te puede dar la vida.



¿Seguiste esta Copa Argentina?



Vi casi todos los partidos. Hubo partidos que ganó bien, incluido el clásico, que fue fundamental, sobre todo porque Central venía con una supremacía sobre Newell's muy importante. Por ahí alguien pudo pensar que eso podía llegar a quedar opacado en este clásico pero sostuvo esa superioridad. Otros partidos ganó con lo justo, incluso sin haberlo justificado, pero a veces es necesario tener esa cuota de suerte y capacidad para los penales.



Hablaste del clásico. ¿El título sería para cerrar una historia perfecta por esto de haber dejado afuera también a Newell's?

Ni hablar. Está ese condimento extra que le daría mucho más valor. Creo que ni el hincha de Central ni el de Newell's se van a olvidar de esta eliminación, pero si encima esto va acompañado del título sería genial.



Como espectador o analista del fútbol, ¿le alcanza al equipo con lo que viene haciendo?



Si le alcanzó para llegar a la final le puede alcanzar para ser campeón. Gimnasia no es River, no es Boca, no es Racing, con lo cual el partido está para cualquiera de los dos. Central tiene buenos jugadores pero el gran aliciente es la mejoría que mostró en los dos últimos partidos, hablo de Estudiantes y San Martín (SJ), en los que jugaron los titulares, porque el juego no era bueno. Lo que logró en esos partidos fue un envión anímico que le infló el pecho y les dio seguridad a los jugadores.



¿Qué cosas se juegan en una final como la hoy?



Lo que se juega es quedar en la historia grande de una institución. Si se da alguien podrá decir "yo formé parte del plantel que le puso una estrella a la camiseta". Recuerdo que en el 96, cuando nos pusimos de nuevo la camiseta, con una estrella nueva, fue increíble porque en esa estrella estaba yo. Es algo que queda para siempre. Es a rosca y no la saca nadie. Cada jugador y los integrantes del cuerpo técnico lo que se juegan es eso, ser parte de la historia de un club tan grande como Central.



¿Lo vas a ver nervioso, tranquilo, solo o con amigos?



Lo veré con amigos hinchas de Central que tengo acá en Chile, tratando de disfrutar y esperando el título. Con una copita de vino para brindar por un nuevo título para no tener que recordar cada 19 de diciembre que el último campeonato fue allá por el 95.