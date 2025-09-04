Otros tres pasajes al Mundial 2026 con DT argentinos y Venezuela a las puertas de un repechaje histórico

Uruguay con Marcelo Bielsa, Paraguay que regresa con Gustavo Alfaro y Colombia con Néstor Lorenzo clasificaron al Mundial 2026. Pese a la caída, Venezuela puede.

Los once de Paraguay, que clasificaron al Mundial 2026 de la mano de Gustavo Alfaro.

El Loco Marcelo Bielsa vuelve a una Copa del Mundo. Ya dirigió a Argentina y Chile, y ahora es el turno de Uruguay en el Mundial 2026.

La penúltima fecha de las eliminatorias arrojó los resultados previsibles. La victoria de Argentina sobre Venezuela fue una de ellas. Pero también la clasificación de tres selecciones al Mundial 2026 : Uruguay , Colombia y Paraguay , todos con técnicos argentinos. Venezuela quedó igual a la puerta de un histórico repechaje.

El ex entrenador de Newell’s Marcelo Bielsa llevó a Uruguay a Estados Unidos-Canadá-México 2026, el ex Central Gustavo Alfaro hizo que Paraguay vuelva a una Copa del Mundo después de 16 años y Néstor Lorenzo hizo lo propio con Colombia.

Uruguay y Paraguay debían solo empatar para clasificar, o esperar que Venezuela no ganara. Y sucedió todo junto . El equipo de Marcelo Bielsa venció en casa 3 a 0 a Perú, que contaba con una chance mínima de repechaje. Los goles los hicieron Rodrigo Aguirre a los 14’, Giorgian De Arrascaeta a los 58' y Fabián Viñas a los 80' en el Centenario.

En tanto, Gustavo Alfaro llevó a los guaraníes de nuevo a una Copa del Mundo, algo que no lograban desde los tiempos del Tata Martino en el 2010. Solo empató con el ya clasificado Ecuador, próximo rival argentino, 0 a 0 en Asunción.

Mientras que Colombia debía ganar para asegurarse el boleto y lo hizo en Barranquilla ante Bolivia por 2 a 0, con goles de James Rodríguez a los 31’, de Jhon Córdoba a los 74' y Juanfer Quintero a los 83’. El canalla Jaminton Campaz ingresó por Jhon Arias a los 61'.

Este resultado fue muy festejado por Venezuela, ya que a una fecha del final se mantiene un punto arriba de Bolivia y en la última recibirá a la ya clasificada Colombia. Mientras que los del Altiplano recibirán a Brasil.

Precisamente, Brasil vencía 3-0 Chile (38’ Estevao, 72’ Paquetá y 75’ Bruno Guimaraes) en Río.