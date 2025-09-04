La Capital | Ovación | Mundial 2026

Otros tres pasajes al Mundial 2026 con DT argentinos y Venezuela a las puertas de un repechaje histórico

Uruguay con Marcelo Bielsa, Paraguay que regresa con Gustavo Alfaro y Colombia con Néstor Lorenzo clasificaron al Mundial 2026. Pese a la caída, Venezuela puede.

4 de septiembre 2025 · 22:27hs
El Loco Marcelo Bielsa vuelve a una Copa del Mundo. Ya dirigió a Argentina y Chile

AP

El Loco Marcelo Bielsa vuelve a una Copa del Mundo. Ya dirigió a Argentina y Chile, y ahora es el turno de Uruguay en el Mundial 2026.
Los once de Paraguay

AP

Los once de Paraguay, que clasificaron al Mundial 2026 de la mano de Gustavo Alfaro.
Rodrigo Aguirre festeja el gol de Uruguay. El Loco Bielsa vuelve al Mundial.

AP

Rodrigo Aguirre festeja el gol de Uruguay. El Loco Bielsa vuelve al Mundial.

La penúltima fecha de las eliminatorias arrojó los resultados previsibles. La victoria de Argentina sobre Venezuela fue una de ellas. Pero también la clasificación de tres selecciones al Mundial 2026: Uruguay, Colombia y Paraguay, todos con técnicos argentinos. Venezuela quedó igual a la puerta de un histórico repechaje.

El ex entrenador de Newell’s Marcelo Bielsa llevó a Uruguay a Estados Unidos-Canadá-México 2026, el ex Central Gustavo Alfaro hizo que Paraguay vuelva a una Copa del Mundo después de 16 años y Néstor Lorenzo hizo lo propio con Colombia.

Uruguay y Paraguay debían solo empatar para clasificar, o esperar que Venezuela no ganara. Y sucedió todo junto. El equipo de Marcelo Bielsa venció en casa 3 a 0 a Perú, que contaba con una chance mínima de repechaje. Los goles los hicieron Rodrigo Aguirre a los 14’, Giorgian De Arrascaeta a los 58' y Fabián Viñas a los 80' en el Centenario.

Gustavo Alfaro, el héroe de Paraguay

En tanto, Gustavo Alfaro llevó a los guaraníes de nuevo a una Copa del Mundo, algo que no lograban desde los tiempos del Tata Martino en el 2010. Solo empató con el ya clasificado Ecuador, próximo rival argentino, 0 a 0 en Asunción.

>>Leer más: El minuto a minuto de Argentina y Venezuela

Mientras que Colombia debía ganar para asegurarse el boleto y lo hizo en Barranquilla ante Bolivia por 2 a 0, con goles de James Rodríguez a los 31’, de Jhon Córdoba a los 74' y Juanfer Quintero a los 83’. El canalla Jaminton Campaz ingresó por Jhon Arias a los 61'.

Este resultado fue muy festejado por Venezuela, ya que a una fecha del final se mantiene un punto arriba de Bolivia y en la última recibirá a la ya clasificada Colombia. Mientras que los del Altiplano recibirán a Brasil.

Precisamente, Brasil vencía 3-0 Chile (38’ Estevao, 72’ Paquetá y 75’ Bruno Guimaraes) en Río.

La felicidad de Lionel Scaloni en una noche especial por el otro Lionel, Messi. El DT de la selección valoró todo lo hecho.

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

Los once de Argentina que iniciaron ante Venezuela, con un Messi acompañado con sus tres hijos.

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Franco Mastantuono junto a Lionel Messi. El futuro y el presente que se va pronto de la selección argentina.

La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

Alvarez celebra con Messi el primer gol del crack argentino, en la victoria de la selección argentina.

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

