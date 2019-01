Otra buena para Bauza: llegó la habilitación de Riaño

Otra buena noticia para Edgardo Bauza. A las recientes contrataciones de Duván Vergara y Nahuel Molina (ver aparte) hay que sumarle que ayer llegó la habilitación internacional de Claudio Riaño. En consecuencia, el Patón podrá contar con el delantero como primera alternativa viable pasado mañana cuando Central visite a Huracán, por el reinicio de la Superliga. El esperado TMS de Claudio Riaño llegó ayer. Y en Arroyito todos sonrieron. No caben dudas de que hicieron bien los deberes y tuvieron recompensa rápidamente. Para el equipo también es saludable contar con el ex hombre de Boca e Independiente, entre otros conjuntos. Ahora Bauza podrá llevar muy tranquilo a Parque de los Patricios al atacante de 30 años que clamó a la secretaría técnica que comanda Mauro Cetto con nombre y apellido. Al recibir la habilitación que salió de suelo mexicano, ya que el futbolista viene de militar en Necaxa, los canallas resolvieron otro problema. De no mediar imponderables en las dos prácticas que restan antes del desafío contra el globo en el estadio Tomás A. Ducó, el Patón tendrá entre los suplentes a Riaño. Es más, no habría que extrañarse que el rubio puntero sea la primera opción a la hora de hacer una variante táctica.