Palermo: reservado para veloces y milleros

El hipódromo de Palermo abrirá sus puertas esta tarde-noche para darle vida a una reunión que tendrá doble propuesta selectiva. En el primer cotejo fuera del plano condicional medirán fuerzas seis yeguas de dos generaciones en los 1.200 metros (pista de césped) del Clásico Kasteel y donde la zaina Pallars tratará de ratificar la buena imagen que dejó el pasado 14 de enero tras obtener el Handicap La Sevillana. En la restante carrera de jerarquía, seis milleros protagonizarán el Clásico Good Manners (pista de arena) y allí, Sobre Action encuentra una gran oportunidad para retornar a la senda triunfal.





Rosario: 9 carreras con la 1ª campana a las 15

Luego de las habituales depuraciones, quedó confeccionado el programa a llevarse a cabo pasado mañana en el Independencia. La cartelera, que en principio iba a girar sobre la base de 10 competencias, quedó reducida a nueve, con la primera campana a las 15 y el cierre previsto para las 19. Sin cotejos de jerarquía la reunión tendrá al premio "Asociación Rosarina de Handball", reservado para todo caballo de 4 años en adelante, ganador de dos o tres a resolverse sobre la distancia de 1.600 metros. Desde las gateras ubicadas sobre boulevard Oroño partirán los siguientes ratificados: 1) Correntada del Sur (X.X.); 2) Bartolo Glove (H. Dyke); 3) Amigazo Plus (D. Martínez); 4) Mount Di (W. Tevez); 5) Sumba Wells (C. Fuentes); 6) Hurrican Pepper (C. Roch) y 7) Una Vida Nocturna (M. Genzano).