Newell's visita a Sarmiento con la premisa de volver a meterse en el top 4

Newell’s está en el lugar que todo equipo pretende ocupar en la recta final de un torneo, ya que no debe mirar a otras canchas para definir su futuro. Y esto significa que depende de sí mismo para meterse en los playoffs de la Copa de la Liga, cuando todavía le restan tres duelos por disputar. Claro que está tarde en Junín no podrá fallar y deberá ponerse el traje de candidato si es que aspira a clasificarse a los cuartos de final de la definición del certamen. El rojinegro está ante un verdadero test de protagonismo para aferrarse a la ilusión. Los tres puntos ante Sarmiento valen oro y de conseguirlos quedará en un escenario propicio para afrontar las últimas dos finales. Pero, paso a paso, porque no es conveniente mirar mas allá, cuando antes debe resolver el acertijo de lucha y fricción que le propondrá el kiwi juninense.