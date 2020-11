La mala experiencia de Córdoba y la siguiente contra Boca derivaron en que Kudelka utilice a los dos por las bandas para tener mayor dinámica y juego vertical. La performance de ambos ante Lanús fue óptima. Con Talleres dieron un paso atrás. Panchito fue algo más aplicado para marcar. Palacios menos, quizás porque es un delantero devenido volante y no estaría cómodo teniendo mayores preocupaciones defensivas. Encima, en ataques, uno y otro se repitieron en desplazamientos en los que terminaron rodeados y perdiendo la pelota.

Perez.jpg Héctor Rio. La Capital

La responsabilidad del pobre rendimiento no fue solo de ellos. Si Newell’s no le sostuvo el ritmo a Talleres fue por contar con futbolistas que sufrieron el desgaste grande, sin que el entrenador atine a buscarles una variante en el banco. Pablo Pérez no fue el volante de contención que se esperaba y se debatió sin éxito con Pochettino, a la postre el destacado de la noche en el Coloso. Maxi tocó pocas y no generó, aunque compensó todo con un nuevo gol. Y a Scocco le faltó aceleración para superar a su ocasional marcador y casi no entró en juego.

Entre ellos, Aníbal Moreno al menos no perdió el orden y tocó con prolijidad, aunque sin Méndez en la cancha, su habitual oponente, podría haber dado más en la generación.

La aspereza a la que recurrió Newell’s para frenar a Talleres, que también jugó duro, fue insuficiente. Tuvo durante todo el segundo tiempo a su rival con uno menos por la expulsión de Ignacio Méndez y falló en la contención y en las coberturas. No conseguía la pelota y fue irresoluto con ella.

Resumen de Newell's vs Talleres (1-1) | Fecha 4 | Zona 4 - Copa Liga Profesional

Kudelka demoró los cambios y se decidió luego del gol del empate. El ingreso más relevante fue el de Julián Fernández. En el banco, por no entrenar en la semana con normalidad tras haber sido caso de Covid-19, reemplazó a Pérez, para corregir la recuperación. A esa altura del partido, Newell’s lucía descompensado y no hubo remedio.

La defensa tampoco fue garantía, pero le cabe la menor de las culpas. El plan B de Kudelka para conseguir mayor dinamismo no rindió como ante Lanús. Ese día fue más efectivo e incisivo teniéndola menos que su adversario. Contra Talleres, el porcentaje de posesión también fue menor (37,1 por ciento contra 62,9), aunque sin despliegue para recuperarla ni profundidad para inquietar. Newell’s tuvo otro flojo desempeño. Lo malo es que empiece a hacerse costumbre.

La lesión de Bíttolo, otra adversidad

Bíttolo se retiró en el final del primer tiempo como consecuencia del esguince de tobillo. Ante Talleres lo reemplazó Gabrielli, que no rindió jugando con pierna cambiada.

Está el lateral izquierdo juvenil Brian Calderara, aunque el domingo Kudelka prefirió que siguiera sentado en el banco cuando se lesionó Bíttolo. También Orihuela, aunque se desconoce cómo se encuentra tras el desgarro.

En tanto, Julián Fernández reaparecería de titular. Habrá que ver quién sale. Otro cambio probable es el de Gentiletti, tras una molestia, por Guanini.

Kudelka habló con Espn y se arrepintió

Kudelka rompió la costumbre de no hablar con un medio en particular y, en diálogo con la señal Espn, se mostró ayer arrepentido por la reacción que tuvo con su colega Alexander Medina. “Perdí mi templanza y eso no está bien. Perder el estado de tranquilidad por provocaciones e improperios no es lo que corresponde. Por eso estoy enojado conmigo. No fue un buen ejemplo”, dijo el DT rojinegro sobre su pelea verbal con Medina.