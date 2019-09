Newell’s hoy tiene una gran oportunidad de comenzar a tomar una luz de distancia respecto de los puestos más bajos de los promedios. Los rojinegros arrancaron la temporada con un sólo equipo por debajo: Gimnasia de la Plata, que estaba situado dos puntos atrás de los del Parque. Claro que también estaban sin puntaje los recién ascendidos Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal, en un panorama de inicio más que complejo y empinado. Pero Frank Kudelka hasta el momento encontró rápido las soluciones futbolísticas y logró que su equipo, con aciertos y errores lógicos, sepa a lo qué juega. Porque Newell’s en varios pasajes de los partidos es intenso, busca darle un destino prolijo al balón, aprovecha al máximo la pelota parada y además anotó goles en todos los partidos que disputó. Esto le permitió sumar diez puntos sobre quince posibles y así avanzó varios casilleros en la tabla del miedo, por supuesto que en una puja que será ardua y a largo plazo. En este marco hoy se le presenta la chance inmejorable de que si logra vencer a Aldosivi también superará al tiburón y empezará a despegarse de la zona roja. La mañana del Coloso puede ser testigo de otro paso al frente de los leprosos, que además llegan con el respaldo anímico de haber jugado un clásico aceptable de visitante, una condición que en los últimos tiempos les generó varios dolores de cabeza. Newell’s quiere seguir trepando y está en condiciones de hacerlo.

La lepra jugará esta mañana en la “superficie” que le sienta mejor: el Coloso. Porque en esta temporada y con la llegada de Kudelka convirtió al Parque en el bastión de la recuperación. Allí derrotó con idéntico 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión y luego goleó 4 a 1 a Huracán, en todos los partidos superando ampliamente al rival en el trámite, más allá del resultado a favor.

Por ello hay razones de peso para creer que hoy los rojinegros tomarán de entrada las riendas del partido, buscarán monopolizar la pelota en los pies de los volantes Cacciabue, Denis Rodríguez y Maxi, para que metan diagonales y ataquen los espacios Lucas Albertengo y Alexis Rodríguez.

La rotación ofensiva es la hoja de ruta leprosa para llegar al arco rival, siempre con el aporte de las trepadas por sorpresa de Angelo Gabrielli (se recuperó de una sobrecarga muscular) por la derecha y de Mariano Bíttolo en la izquierda. Pero no hay que obviar una carta letal que tienen los leprosos en esta temporada, que es el juego aéreo ofensivo y allí los abanderados son los grandotes Cristian Lema y Santiago Gentiletti.

Newell’s hoy también tendrá que dar la talla en cuanto a llevar el peso anímico del partido.

Porque tendrá la obligación de tomar la iniciativa de entrada nomás, ante un rival que perdió en los tres partidos que disputó de visitante (Estudiantes, Boca y Talleres) y que además sabe que si lo vence lo pasa sin más trámite en la tabla de los promedios, sin necesidad de agarrar la calculadora y sacar cuentas.

La conformidad del funcionamiento leproso en cuanto al equipo radica en que no tendrá modificaciones respecto de lo que fue la visita al Gigante del pasado fin de semana. En especial en cuanto al armado de la mitad de la cancha, ya que Denis Rodríguez reemplazó con solvencia al lesionado Mauro Formica y se ganó la oportunidad de seguir en el once inicial. Incluso Denis lució suelto en Arroyito, no le quemó la pelota y hasta sacó un latigazo de media distancia que le hizo un chichón al travesaño.

El propio Kudelka el pasado viernes admitió que el partido que le sigue al clásico tiene ribetes especiales a los que hay que sobreponerse.“Jugar un clásico o contra los clubes más grandes de Buenos Aires genera más cosas que en otros partidos. En eso no podemos cometer errores. Por convencimiento y por necesidades, no debe haber partido en el que no demos el máximo. No hay que relajarse ni bajar los brazos. Eso no debe existir. Nos preparamos para que no haya relajación posclásico”, sostuvo el conductor leproso.

Newell’s tratará de explotar otra vez al máximo la localía, seguir creciendo en el funcionamiento colectivo a partir de la pelota, extender su poderío en la red adversaria y dar otro impulso que lo siga despegando del fondo de los promedios. Claro que Aldosivi hará su partido, buscará quitarle ritmo al juego y aprovechar la contra, por lo que los rojinegros deberán esforzarse y ser aplicados para “cocinar” el triunfo con la rigurosidad de un chef, justo en el mediodía del Coloso.