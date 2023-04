Newell's podría ser sancionado por el ingreso de pirotecnia al Coloso en el clásico

En el operativo de seguridad participaron 566 efectivos policiales. No hubo detenidos, más allá de dos personas que no pudieron ingresar por la aplicación del derecho de admisión. En cuanto al ataque al colectivo que trasladaba al plantel canalla, el funcionario sostuvo: "Todo el traslado fue bueno hasta que se llegó al estadio. Los plateístas que estaban esperando para ingresar al ver el colectivo de Central con jugadores, que se asomaron y revoleaban camisetas, empezaron a tirar piedras. Ese fue un momento difícil".

Sobre este episodio, las autoridades están analizando las actitudes de dos jugadores de Central (Alejo Véliz y Gino Infantino) que habrían realizado algunos gestos a los hinchas leprosos al llegar al Coloso.

En cuanto a los incidentes que se produjeron antes del inicio del clásico porque más de dos mil hinchas se quedaron afuera y con entrada en mano, Pucheta relató: "Cuando la Municipalidad dijo que en la puerta 7 y 8 de la popular norte no podía ingresar más gente se generaron disturbios. Las personas fueron conducidas a la 1, donde otra vez hubo un momento tenso. Pero al final pudieron ingresar todos", aclaró.

Un dato a tener en cuenta y que deberá ser analizado es la cantidad de gente que ingresó al Coloso, ya que la Municipalidad contabilizó 42.256 hinchas dentro del estadio cuando la capacidad es de 39005. Es decir, entraron 3.251 personas de más.

>>Leer más: El clásico más esperado se jugó porque Broun dio el okey pese a ser lastimado

En lo futbolístico, el clásico no dejó prácticamente nada. El empate solo quedará para la estadística y en el recuerdo quedará lo sucedido fuera del fútbol. Y, sobre todo, la agresión con una bomba de estruendo que tuvo como víctima a Broun, quien permitió que el partido se jugara y no se generara una situación aún más conflictiva. "No me lo contaron, sino que lo vi yo. Algunos les apuntaban a los jugadores (de Central) con pirotecnia de tres tiros", confesó Pucheta.

Newell's y Central repartieron puntos en el Coloso, aunque ahora el rojinegro podría ser sancionado con la prohibición de ocupar lugares en un sector de una platea cuando el domingo 16, a las 16.30, reciba nada menos que al líder River.